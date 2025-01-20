聽新聞
0:00 / 0:00
通膨升溫 日銀預料升息
日本薪資穩健成長、通膨有望達標，市場預期日本銀行（央行）將在廿四日政策會議宣布升息一碼（○點二五個百分點），除非川普重返白宮掀起市場震撼，日銀才會改變心意。
日本預定廿四日公布去年十二月的消費者物價指數（CPI），估計年增百分之三點四，將高於去年十一月的年增百分之二點九。
日銀將在CPI公布後數小時發布利率決策，通膨強升將促使日銀再次升息。
彭博訪調的經濟學家中，約四分之三預估日銀本周將升息。彭博預測，日銀今年將分別在一月、四月、七月各升息一碼，屆時利率將從百分之○點二五升至百分之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言