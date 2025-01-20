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通膨升溫 日銀預料升息

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導

日本薪資穩健成長、通膨有望達標，市場預期日本銀行（央行）將在廿四日政策會議宣布升息一碼（○點二五個百分點），除非川普重返白宮掀起市場震撼，日銀才會改變心意。

日本預定廿四日公布去年十二月的消費者物價指數（CPI），估計年增百分之三點四，將高於去年十一月的年增百分之二點九。

日銀將在CPI公布後數小時發布利率決策，通膨強升將促使日銀再次升息。

彭博訪調的經濟學家中，約四分之三預估日銀本周將升息。彭博預測，日銀今年將分別在一月、四月、七月各升息一碼，屆時利率將從百分之○點二五升至百分之一。

日本 薪資 通膨

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