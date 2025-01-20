在陸銷售疲軟 日產業巨頭開拓新市場

日本美妝巨頭在中國大陸市場陷入掙扎，因此正採取行動，往全球南方和其他地區開發新市場。

讀賣新聞報導，中國大陸過去被視為是具有高成長潛力的地區，但該國2022年以來房市惡化，導致消費力下滑，加上花西子、滋色等本土美妝業者的崛起，加劇競爭。一名大型美妝公司主管另指出：「用自己國家產品的趨勢與日俱增，尤其是較年輕的消費者。」

資生堂（Shiseido）長期把中國大陸的業務定位為「成長引擎」，但去年1到9月在該國的銷售額下滑2.4%。對於當地業務的疲弱，社長藤原憲太郎說：「我們不能期待跟過去成長一樣快」。

日本其他家大型美妝公司也有與資生堂類似的問題。去年1到9月，高絲（Kose）與花王（Kao）包含中國大陸在內的亞洲銷售額，較前年同期銳減逾20%。受中國大陸的業績欠佳影響，Pola去年7到9月的海外銷售額也減少10%。

根據日本財務省發布的貿易數據，該國銷往中國大陸的美妝品金額，一度在2021年增至3,709億日圓；自此之後開始下滑，2023年為2,813億日圓，2024年1到10月則僅有1,883億日圓。由於欠缺有效的方法來重振在中國大陸的業務，一些日本美妝公司正尋求進軍其他市場，像是東南亞和印度。

高絲將以約130億日圓，收購一間泰國美妝公司Puri，將其納入麾下。後者以高端品牌聞名，如身體乳與護髮產品。高絲社長小林一俊在去年12月10日的記者會上說：「我們將加強在全球南方的銷售。我們將繼續積極地尋求商業聯盟和收購。」

Mandom的目標是，未來將業務拓展到印度、中東以及其他地方。該公司社長西村健說：「我們先前甚至從沒考慮過要把業務擴及（人們有）不同膚質、髮質的地區。而我們現在必須採取行動。」

大和總研（DIR）經濟調查部部長齋藤尚登也說：「事業只集中在中國會有大危機。因此有必要開發新的市場，例如印度及非洲。」