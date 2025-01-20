美妝強權洗牌 韓超車法國 奪下美、日市占第一

南韓近年來晉身「美妝強權」，去年美妝產品出口總額首度衝破100億美元，在美國和日本的市占率也超車法國品牌，躍居龍頭。數據顯示，南韓美妝靠護膚保養品稱霸美國，彩妝產品則帶動在日本的成長。

南韓食品醫藥品安全處（MFDS）近期公布，2024年南韓美妝產品出口總額年增20.6%至102億美元，首次突破百億大關，也超越2021年的92億美元紀錄，以對中國大陸出口25億美元最多，美國的19億美元居次，日本則為10億美元。

南韓關稅廳數據顯示，去年銷往美國的護膚產品總額，由2020年的2.32億美元漲逾三倍至8.15億美元，彩妝出口增逾一倍至2.68億美元。同期對日本出口的彩妝則增加1.6倍至3.17億美元，基礎美妝產品增加1.3倍至2.58億美元。

南韓美妝在美日市占率也擠下法國，躍居首位。美國國際貿易委員會（ITC）資料顯示，2023年1-10月美國從南韓進口的美妝產品總額為14.1億美元，超越法國的10.3億美元。南韓美妝企業在美國的市占達22.2%，超越法企的16.3%。

另據日本輸入化妝品協會（CIAJ），2024年1-9月由南韓進口美妝產品總額為942億日圓（5.99億美元），也高於法國的823億日圓，連續第三年奪冠。如今南韓美妝在日本市占達28.8%，優於法企的25.1%。

分析師指出，美國對南韓護膚產品需求大增，反映該市場對功能性美妝品興趣日增，例如抗老化的產品，日本則是因為千禧和Z世代消費者受到「韓流」影響，熱中效仿韓星妝容。

南韓健康產業發展機構（KHIDI）指出，南韓美妝企業日益鎖定美國市場，2022年該市場規模為964億美元，為全球最大，中國以711億美元居次，日本以269億美元排在第三。

南韓最大化妝品公司愛茉莉太平洋（Amorepacific）過去幾年逐漸降低對中國市場的依賴，轉而聚焦北美，該公司去年第3季在美的銷售額由2022年同期的766億韓元，跳增至3,562億韓元（2.42億美元）。LG生活健康（LG H&H）也正推出北美市場限定產品。

然而川普2.0關稅政策，可能衝擊目前免稅的南韓美妝產品在美國的價格競爭力。為降低風險，南韓Kolmar Korea和Cosmax等原廠委託設計製造商（ODM），正擴大在美國的生產設施。