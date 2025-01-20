日禽流感爆發 恐鬧蛋荒

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本全國各地多處養雞場從去年底至今年初爆發禽流感疫情，引發了日本社會憂心，2023年導致蛋價創新高的「蛋荒危機」可能再度重演。

每日新聞報導，愛知縣常滑市一家養雞場1月2日出現該縣今年產季的首例禽流感疫情，也是當地約兩年來的首例。之後鄰近養雞場也很快通報遭到感染。截止13日止，已有六家養雞場確診疫情，且全都是飼養蛋雞的養雞場。

縣政府表示，愛知縣是日本蛋雞養殖戶最多的地區，共有108家養雞場，常滑市更是有名的雞蛋產區。

一名負責販售農畜產品的愛知縣農業協同組合官員，已表達強烈的迫切感，「我們上個月剛對雞舍和其他設施進行了消毒，作為預防措施。我們必須不計代價阻止進一步傳播」，「除了保持高於必要的警戒外，我們別無選擇」。

日本 疫情 禽流感

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