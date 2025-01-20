美國優先效應 亞洲有喜有悲 晶片、電動車、電池受衝擊

美國新任政府預定20日上任，預料將實施保護主義傾向的政策，亞洲各產業與資產「幾家歡樂幾家愁」，分析師盤點潛在贏家與輸家指出，晶片、電動車及電池業可能受衝擊，銀行和造船產業則有望受惠，亞洲公債也看漲。

美國候任總統川普的關稅威脅，已讓投資人驚惶，亞洲基準股票指數在川普就職之前，就已跌入修正領域。雖然美國多數具敵意的貿易措施可能瞄準中國大陸，但甚少亞洲企業能夠倖免於川普的「美國優先」政策衝擊。

Saxo Markets首席投資策略師查納娜說，川普政府上任頭100天的行動舉足輕重，觀察重點是關稅規模與鎖定目標，貿易政策若有劇變，科技和電動車供應鏈可能特別脆弱。不過，交易者也須為股市上漲預作準備，因為要是關稅措施相對溫和，有助激勵整體亞洲資產反彈。

晶片是美中科技戰的焦點，華府加緊出口管制，阻止尖端晶片流入中國大陸。北京也祭出限制令回應，川普入主白宮後，這類以牙還牙之舉預料會加劇。

美國準備實施更嚴格的晶片管制措施，引發各界關注台積電和三星電子等的中國大陸營收。外界憂心美國的最新管制措施，會阻礙馬來西亞取得人工智慧（AI）晶片，導致大馬的資料中心開發商近來股價暴跌。中國大陸追求產業自足則有利當地晶片股。

鑒於諸多措施已上路，晶片業的情勢也許不會大幅惡化。Ortus顧問公司策略師傑克森說，拜登當局設下了相對高標準，相較下，川普立場不會過於嚴苛，真要說的話，川普也許有縮減限制的空間。

與此同時，電動車和電池產業面臨風險，川普揚言要取消購買電動車的稅務補助，並且考慮對原料來自中國大陸的電動車電池額外加徵關稅，將成為現代汽車和起亞等南韓車商、以及LG新能源與三星SDI等南韓電池廠的重大風險。南韓電動車電池供應商三星SDI、LG化學等業者股價從川普勝選以來，都暴跌超過20%。

不過，造船業是潛在受惠者，川普研擬要增加美國液化天然氣（LNG）的出口，並要找盟友打造海軍船艦，帶動南韓造船廠股價飆升。

另外，亞洲匯市有風險，但債市可望獲得支撐，主要是亞洲經濟體恐因貿易緊張遭到潛在打擊，央行須寬鬆貨幣政策。上周印尼央行意外宣布降息，以助成長。南韓央行也說，政治風險平息後，可能會進一步寬鬆。中國人行預計今年將降息。專家說，寬鬆周期近期內會支持亞洲本幣計價債券。