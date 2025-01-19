從iPhone嗆到AR眼鏡、AI合作破局 祖克柏與庫克十年恩怨大揭密

摘要 Meta執行長祖克柏近期在知名Podcast上批評「蘋果自從賈伯斯（Steve Jobs）後就沒有重大創新」，雙方十年恩怨背後，是天差地別的商業模式。從劍橋分析醜聞、iOS隱私政策，到AR眼鏡與AI發展，一文看懂兩科技巨頭的矛盾。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）不忍了，在美國最受歡迎Podcast節目《Joe Rogan Experience》直接說：「蘋果自從賈伯斯（Steve Jobs）發明iPhone後就沒有任何重大創新！」

他甚至直接抨擊蘋果「榨取用戶金錢」，指其透過App Store抽取30%的佣金，並限制第三方開發者與iPhone互連的可能性。

這番言論再度點燃兩大科技巨頭間長達十年的恩怨。究竟是什麼讓這兩大科技公司如此水火不容？

從數據隱私吵到商模，揭兩大巨頭根本分歧

根據《商業內幕》報導，這場恩怨始於2014年，當時蘋果執行長庫克（Tim Cook）在一個的專訪中率先開火：「追著錢看就知道了，若一家公司主要靠收集大量個人數據賺錢，你就該感到擔憂了。」

庫克隨後又在蘋果的隱私專頁公開信中直白表示：「當線上服務是免費的，你就不是顧客，而是商品。」這些言論直指Google和Facebook等靠收集用戶數據獲利的商業模式，也揭開了兩大科技巨頭在數據隱私與商業模式上的根本分歧。

祖克柏對此嗤之以鼻，反諷蘋果以高價產品剝削消費者：「難道因為你付錢給蘋果，就代表他們真的在乎你嗎？若他們真的在乎用戶，產品定價就不會那麼高！」

2018年Facebook爆發「劍橋分析醜聞」，被揭露未經用戶同意，讓政治顧問公司劍橋分析竊取5千萬名用戶的個資用於政治宣傳，此事件後庫克再度發難。

當被問及，如果是他，會如何處理這場危機時，他回應：「我不會讓自己陷入這種處境。」這番話徹底激怒祖克柏，據《紐約時報》報導，他甚至下令管理團隊放棄使用iPhone改用Android手機。

蘋果一舉讓fb損失百億美元，衝突達到高峰

雙方衝突在2021年達到高峰。

蘋果推出iOS 14.5更新，要求App必須徵得用戶同意才能追蹤其數據，此舉讓Facebook估計損失高達100億美元。Meta隨即在《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等主流媒體刊登全版廣告，指控蘋果此舉將重創小企業的廣告效益。

這場世紀之爭還延伸至元宇宙領域。2024年2月蘋果推出售價3,499美元的Vision Pro後，祖克柏就在自己的社群平台帳號上發布影片，宣稱Meta的Quest不僅價格便宜7倍，整體功能的表現也更優越。

AI聊天機器人新合作案，也因隱私問題破局

最新的分歧點是AI聊天機器人。據彭博社報導，蘋果一度想與Meta合作，討論在iPhone導入Meta自家開發的Llama AI聊天機器人的可能性，但卻因Meta的隱私保護措施不符合蘋果標準而告吹。最終，蘋果選擇與OpenAI合作。

這場延燒十年的科技巨頭之爭，從最初對商業模式和隱私問題的理念衝突，逐步演變為數據使用的全面對決，如今更擴大至AR眼鏡與AI領域的較量。

隨著AI時代來臨，這場數據與隱私之爭的戰火，肯定仍將在人工智慧的戰場上，繼續廝殺。

資料來源：商業內幕、紐約時報、彭博

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《原文從iPhone嗆到AR眼鏡、AI合作破局⋯佐伯格與庫克十年恩怨大揭密》