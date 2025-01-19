中階主管不見了！ 2025年Z世代職場大挑戰 管理層已被淘汰

摘要 近60%的Z世代表示，在職場中他們不知道該向誰請教有關軟實力的問題。背後原因，或許是因為Z世代的管理者兼學習對象，早已被公司裁撤了。

商業教練、《華爾街日報》暢銷書作者克里斯·韋斯特佛（Chris Westfall），日前於《富比世》撰文，點出Z世代正在經歷的職場困境。他指出「中階管理層逐漸消失」，將使Z世代的職涯發展充滿挑戰。

少了中階管理層，出生於1997年至2010年間的Z世代，必須在缺乏管理與指導的環境中，學會自律主動，以及快速適應的能力。

中階主管消失中

近來，Google、Meta、Amazon等大型科技業，正計畫性的削減中階管理層職位。根據勞工數據統計機構Live Data Technologies的報告，2023年白領「中階主管」，占總裁員人數近三分之一。

以Amazon為例，他們正朝向「個人貢獻者模式」發展，將有多達1萬4000個管理職位被淘汰。而其他企業則以較小規模的方式跟進這種「無主管化模式」（unbossing），希望透過削減中階管理層職位來提升獲利能力。

蓋洛普（Gallup）研究顯示，員工與管理者之間的連結，對於工作表現與員工幸福感至關重要。然而，當中階管理職越來越少時，這樣的連結是否還能維持？

克里斯也認為，對Z世代而言這是個壞消息，因為這導致Z世代在職場上尋求指導與的機會更加稀少。

Z世代「先有雞還是先有蛋」的職場難題

市場研究公司哈里斯民意調查（The Harris Poll）顯示，82%的經理人認為Z世代新進員工需要更多軟實力訓練。然而，近80%的Z世代則認為這些技能無法透過正式培訓習得，只能透過長期觀察資深員工來學習。

更糟的是，疫情期間的遠距模式，使許多Z世代錯過了社交技巧養成的關鍵階段。

調查顯示，超過一半的Z世代員工自覺在職場上缺乏準備，並且因為缺乏人際溝通訓練、害怕問「蠢問題」而不敢尋求幫助。同時，近60%的Z世代表示，他們不知道該向誰請教有關軟實力的問題，或許是因為他們的管理者兼學習對象早已被裁撤了。

克里斯形容，這是典型的雞與蛋的悖論：「如果沒有機會獲得寶貴的經驗，如何獲得寶貴的經驗？或者被那些能夠分享經驗的人管理？」

企業與Z世代的解方：從管理到教練

求職網站LinkedIn人才發展副總裁蔡景芳向《財富》雜誌指出，軟實力是「未來職場的核心貨幣」，如果一家公司的掌舵者不重視同理心和與人的聯繫，他將會失去這個重要的「貨幣」。

克里斯強調，隨著AI深入企業營運，2025年的職場對於軟實力的需求不減反增。良好的判斷力、團隊合作能力及願景表達能力將成為企業重視的關鍵。

他建議，人力培訓教練應為Z世代職場新人的「蠢問題」提供一個安全的空間，並透過以下3種方式幫助他們應對未來職場挑戰：

1.培養關鍵領導能力

透過專注於溝通、衝突管理與決策技巧的教練計畫，協助Z世代員工與潛在管理者提升軟實力。

2.應對組織複雜性

專業教練提供決策指導、跨部門合作策略與個人表現優化建議，這些都是在「扁平化組織」中維持自主性的重要元素。

3.以自我領導來適應變化

在缺乏傳統管理者的情況下，自我領導成為Z世代取得職場成功的重要能力。

Z世代的未來職場挑戰與機會

2025年的職場，對於Z世代而言會是個巨大的挑戰，但同時也一定存在著機遇。克里斯表示，若要提升員工的工作投入度與企業績效，無論是個人或是企業，都需要積極培養新的技能。

當使用AI逐漸成為這個時代的工作常態，自我領導能力更顯現出了前所未有的重要性。透過持續的技能培養與教練機制，Z世代與企業將有機會跨越中階管理層職位消失帶來的鴻溝，為未來職場做好準備。

資料來源：Forbes、Westfallonline、CNBC

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《原文2025年Z世代職場大挑戰：中階主管不見了》