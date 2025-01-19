快訊

快來對答案！114年大學學測 英文科試題與解答

台大跨領域學位錄取低 成大等名校跟進淪頂尖生戰埸？

TikTok提前關閉下架！致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普迷因幣一夜飆破250億！鏈上偵探警告2風險 進場前先看

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普17日在社群宣布推出個人專屬加密貨幣迷因幣「$TRUMP」。圖／取自@realDonaldTrump在Truth Social的照片
美國候任總統川普17日在社群宣布推出個人專屬加密貨幣迷因幣「$TRUMP」。圖／取自@realDonaldTrump在Truth Social的照片

美國候任總統川普17日在社群宣布推出個人專屬加密貨幣迷因幣「$TRUMP」，引發市場搶購熱潮，市值在不到一天內飆破250億美元，約台幣8300億元，一夜之間上漲600%。不過專家警告，迷因幣缺乏內在價值，投資風險高，加上川普身分高調，恐導致帳戶成為駭客目標，提醒幣圈進場要謹慎。

川普在自家「真實社群」和X發文：「我的新官方川普迷因來了！是時候慶祝我們所代表的一切了：勝利！」

政治新聞網Axios報導，川普17日推出專屬迷因幣，市值迅速飆漲超過250億美元。

根據CoinGecko價格數據，「$TRUMP」一夜之間上漲600%以上，截至美東時間18日上午11時，交易價格略高於32美元，完全稀釋市值超過320億美元。完全稀釋市值是用於計算加密貨幣總市場價值的指標。

不過，英國廣播公司（BBC）報導，迷因幣（memecoins）通常建立於流行趨勢或運動的知名度，由於缺乏內在價值，波動劇烈，投資風險極高。

加密貨幣倡導組織Coin Central也指出，儘管有證據顯示「$TRUMP」的合法性，但仍有理由保持謹慎。

首先，這項加密貨幣的資金來源引起關注。鏈上偵探發現，「$TRUMP」最初由幣安（Binance）和Gate.io等相關錢包獲得數百萬美元的原始資金進行交易，而這兩個交易所並未向美國地區提供服務。對於一項牽涉美國總統的加密貨幣來說，這是一個不尋常的選擇，而且從監管角度而言，可能存在問題。

其次，川普作為即將上任的美國總統，超高調身分可能會導致相關帳戶成為駭客的主要目標。

儘管這枚貨幣交易活躍，但許多迷因幣在經歷快速上漲後，往往會隨著流動性枯竭或早期投資者賣出而迅速下跌。「$TRUMP」是否能保持其價值，或最終證明是一個投機泡沫，仍有待觀察。

加密貨幣 川普 美國 風險

延伸閱讀

TikTok提前關閉下架！致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」

川普就職 台灣慶賀團抵美僑胞接機

TikTok今熄燈！川普：上任後可能延90天 蘋果谷歌陷1天時間差窘境

見面三分情？傳川普上任百日內出訪北京 台灣、關稅成焦點

相關新聞

川普迷因幣一夜飆破250億！鏈上偵探警告2風險 進場前先看

美國候任總統川普17日在社群宣布推出個人專屬加密貨幣迷因幣「$TRUMP」，引發市場搶購熱潮，市值在不到一天內飆破250...

傳美新創公司遞標書 提議與TikTok美國業務合併

一名熟知內情的消息人士告訴路透社，美國搜尋引擎新創公司Perplexity AI今天向短影音平台TikTok的中國母公司...

美國商務部向ADI等4家半導體廠商提供2.464億美元補貼

1月17日消息，美國商務部宣佈將根據《芯片和科學法案》簽署四份獨立的不具約束力的初步條款備忘錄 （PMT），分別向 Analog Devices,Inc.（“ADI”）提供高達 1.05 億美元的擬議

銀行獲利強、通膨減緩 美降息預期升高

美國股市上周五（十七日）大漲，在拜登總統任內最後一周，不僅終結連二周頹勢，還創下川普當選來最佳單周表現。在川普即將於本周...

美股大漲 聚焦川普就職

美國股市上周五（17日）大漲，在拜登總統任內最後一周，不僅終結連二周頹勢，還創下川普當選來最佳單周表現。在川普即將於本周...

比特幣拉砲 飆破10萬美元

最大加密貨幣比特幣慶祝川普即將就職，在他展開第二個總統任期前夕，又再漲破10萬美元大關，市場熱切期待川普很快就要頒布行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。