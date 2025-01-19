美國商務部向ADI等4家半導體廠商提供2.464億美元補貼

1月17日消息，美國商務部宣佈將根據《芯片和科學法案》簽署四份獨立的不具約束力的初步條款備忘錄 （PMT），分別向 Analog Devices,Inc.（“ADI”）提供高達 1.05 億美元的擬議直接資金，向 Coherent 提供高達 7,900 萬美元的擬議直接資金，向 Intelligent Epitaxy Technology（IntelliEPI，英特磊）提供高達 1,030 萬美元的擬議直接資金、向 Sumika Semiconductor Materials Texas Inc.（“Sumika”）提供高達 5210 萬美元的擬議直接資金。

美國商務部長吉娜·雷矇多表示：“得益於兩黨的《芯片與科學法案》，我們正在半導體供應鏈上下進行有針對性的投資，以振興美國的半導體製造業，促進美國的經濟和國家安全。我們今天宣佈的擬議投資將支持加強全國半導體和材料生產的項目，並推進美國在世界舞台上的技術領先地位。”

ADI

美國商務部對Coherent的7900萬美元的擬議投資，將支持其在賓夕法尼亞州伊斯頓現有製造工廠的擴建，並將創造約 320 個製造業工作崗位和 40 個建築工作崗位；對ADI的1.05億美元的擬議投資，將支持馬薩諸塞州切姆斯福德的兩個先進研發（R&D）和射頻（RF）微波（MW）系統製造設施的擴建和現代化，以及俄勒岡州比弗頓和華盛頓州卡馬斯的兩個半導體製造設施的擴展和現代化，這可能會在所有工廠創造多達500個製造和工程工作崗位；對IntelliEPI的1,030 萬美元擬議投資，將支持其在德尅薩斯州艾倫的現有製造工廠的擴建和現代化，以增加外延片的產量，並可能創造40個製造業工作崗位和16個建築業工作崗位；對Sumika擬議的投資高達 5210 萬美元，將支持在德尅薩斯州貝敦（Baytown）建造一家新建工廠，以生產用於高級邏輯和存儲芯片生產的超高純度 （UHP） 異丙醇 （IPA），擬議的項目預計將創造 43 個製造業工作崗位和 250 個建築工作崗位。



