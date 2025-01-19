美股大漲 聚焦川普就職

美國股市上周五（17日）大漲，在拜登總統任內最後一周，不僅終結連二周頹勢，還創下川普當選來最佳單周表現。在川普即將於本周一就職之前，投資人受銀行業強勁獲利及通膨數據放緩所激勵，升高市場對今年進一步降息預期。

標普500指數上周五收漲1%，一周漲2.9%，創川普當選總統當周來最佳周漲幅。科技股為主的那斯達克綜合指數周漲2.5%，為去年12月初來最佳單周表現。

晶片股也為美股助上一臂之力。英特爾和Qorvo帶動費城半導體指數大漲2.8%，英特爾因傳出成了被併購的對象而大漲9%；Qorvo則狂漲逾14%，有報導說維權投資機構Starboard大幅增持該公司股份，計劃推動該公司變革。台積電（2330）ADR下跌1.5%，成為費半上周五唯一下跌的成分股。

川普和大陸國家主席習近平上周五通話，多少也緩和對貿易局勢更加緊張的疑慮。美國公債價格也止跌，與政策密切相關的2年期公債殖利率從周一的4.42%走低至4.27%；10年期公債殖利率從4.8%降至4.61%。

瑞士隆奧投資管理公司總經主管伊爾波（Florian Ielpo）說：「利率風險降低，獲利改善，形成重振風險胃口的不錯的組合。」他認為，1月下半月可能逆轉上半月頹勢，較低利率可能帶動美股走高。

川普將於周一宣誓就任美國總統，當天適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市，這是歷來第三度恰好落在同一天。從1929年以來統計的數據來看，美國總統就職典禮後三個月內，平均漲幅3.7%。本周也將為投資人揭曉，川普重返白宮對市場究竟意味著什麼。其中一些政策可能最早於周一即可明朗。

Catalyst Funds基金經理人艾許利說：「一切都將由川普周一的行動所主導，外傳他在頭一天就打算簽署多達100項行政命令，這將是影響市場最大的事件，不僅影響本周，可預見的未來也深受影響。」