減重藥價遭砍、新藥受挫 諾和諾德痛失歐洲股王

諾和諾德（Novo Nordisk）17日遭受雙重打擊，不僅暢銷減重藥Wegovy被美國政府列為砍價目標，新藥臨床實驗也受挫折，使這家丹麥製藥公司在減重藥市場的早期領先地位愈來愈岌岌可危。

哥本哈根股市17日收盤，諾和諾德重挫4.3%，市值萎縮到大約3,550億美元，歐洲股王頭銜拱手讓給市值3,560億美元的法國精品集團LVMH。自去年6月來，諾和諾德股價跌幅已超過40%，反映供應和藥價顧慮以及競爭加劇。

諾和諾德說，臨床實驗發現，把暢銷減重藥Wegovy主要成分semaglutide的劑量提高為正常量的三倍，患者注射後72周體重減輕20.7%，比施打標準劑量者只減17.5%的效果更強，但減重效果仍比不上禮來藥廠最高劑量的Zepbound，或實驗性藥物retatrutide。

目前，諾和諾德和禮來的減重藥需求持續成長，這家丹麥藥廠近來也一直提高供應量。但數周前，另一項研究才剛顯示，諾和諾德實驗藥物CagriSema減重成效低於預期，如今最新Wegovy臨床實驗結果又令投資人失望，令人擔心禮來藥廠可能取得優勢。

此外，美國政府計劃對諾和諾德藥品砍價，包括Wegovy以及糖尿病用藥Ozempic，成為美國政府調降處方藥價最新鎖定的對象。