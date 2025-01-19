銀行獲利強、通膨減緩 美降息預期升高

美國股市上周五（十七日）大漲，在拜登總統任內最後一周，不僅終結連二周頹勢，還創下川普當選來最佳單周表現。在川普即將於本周一就職之前，投資人受到銀行業強勁獲利及通膨數據放緩所激勵，再度升高市場對今年進一步降息的預期。

標普五百指數周五收漲百分之一，一周大漲百分之二點九，創下川普當選總統當周以來最佳周線漲幅。科技股為主的那斯達克綜合指數周線上漲百分之二點五，創下去年十二月初來最佳單周表現。

川普和大陸國家主席習近平周五通話，多少也緩和對貿易局勢更加緊張的疑慮。瑞士隆奧投資管理公司總經主管伊爾波（Florian Ielpo）說：「利率風險降低，獲利改善，形成重振風險胃口的不錯的組合。」他認為，一月下半月可能逆轉上半月頹勢，較低利率可能帶動美股走高。

川普將於周一宣誓就任美國總統，當天適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市，這是歷來第三度恰好落在同一天。從一九二九年以來統計的數據來看，美國總統就職典禮後三個月內，平均漲幅百分之三點七。

本周也將為投資人揭曉，川普重返白宮對市場究竟意味著什麼。其中一些政策可能最早於周一即可明朗。

美股去年十一月川普當選後出現所謂的「川普行情」，帶動小型股等公認容易受益於川普選舉承諾的股票上漲，金融股和能源股也隨之走高。