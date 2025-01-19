比特幣拉砲 飆破10萬美元

最大加密貨幣比特幣慶祝川普即將就職，在他展開第二個總統任期前夕，又再漲破10萬美元大關，市場熱切期待川普很快就要頒布行政命令，把發展加密幣列為國家優先政策。

比特幣18日最新報價103,665美元，17日一度上漲近5%，價格站上10.5萬美元；比特幣自12日起已漲13%，創去年11月川普勝選那周以來的最大周線漲幅。目前歷史最高紀錄是去年12月創的108,315美元。過去四周，比特幣有三周是周線下跌。

以範圍更大的加密幣市場而言，CoinDesk 20指數17日繼前一日上漲4%後，又再攀高3%。距離川普上任只剩幾天，市場偏好市值較小、風險較高的幣種，例如萊特幣截至17日的兩天內就飆漲30%。小型加密幣交易活動熱絡，嘉惠了交易平台，平台商Coinbase、羅賓漢，17日股價各自漲4%。

加密幣市場持續上攻最新催化劑，包括彭博資訊報導川普要兌現先前承諾，在他的政府內設立加密貨幣顧問委員會，讓幣圈人士能有發聲管道。紐約時報則說，建立比特幣聯邦儲備，可能會列入川普首日行政命令，而且川普的行政命令還會涉及多個領域的加密幣政策。

加密幣基金Split Capital創辦人艾伯堤卡說：「市場正在反映川普就職，川普的確對加密幣相當樂觀。」

華爾街本月稍早提出警告，儘管2025年美國會有一個支持加密幣的國會和白宮，確定將會支持該產業的創新和地位，但市場要真正受到影響，還需一段時間。