快訊

新建築霸占景觀權 龍山寺背後長出高樓、景觀宅獨享觀音山夕照

114學測第2天／國、英主科登場 考前5大注意事項一次看

法院裁定羈押尹錫悅 南韓史上首位現任總統被押

比特幣拉砲 飆破10萬美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

最大加密貨幣比特幣慶祝川普即將就職，在他展開第二個總統任期前夕，又再漲破10萬美元大關，市場熱切期待川普很快就要頒布行政命令，把發展加密幣列為國家優先政策。

比特幣18日最新報價103,665美元，17日一度上漲近5%，價格站上10.5萬美元；比特幣自12日起已漲13%，創去年11月川普勝選那周以來的最大周線漲幅。目前歷史最高紀錄是去年12月創的108,315美元。過去四周，比特幣有三周是周線下跌。

以範圍更大的加密幣市場而言，CoinDesk 20指數17日繼前一日上漲4%後，又再攀高3%。距離川普上任只剩幾天，市場偏好市值較小、風險較高的幣種，例如萊特幣截至17日的兩天內就飆漲30%。小型加密幣交易活動熱絡，嘉惠了交易平台，平台商Coinbase、羅賓漢，17日股價各自漲4%。

加密幣市場持續上攻最新催化劑，包括彭博資訊報導川普要兌現先前承諾，在他的政府內設立加密貨幣顧問委員會，讓幣圈人士能有發聲管道。紐約時報則說，建立比特幣聯邦儲備，可能會列入川普首日行政命令，而且川普的行政命令還會涉及多個領域的加密幣政策。

加密幣基金Split Capital創辦人艾伯堤卡說：「市場正在反映川普就職，川普的確對加密幣相當樂觀。」

華爾街本月稍早提出警告，儘管2025年美國會有一個支持加密幣的國會和白宮，確定將會支持該產業的創新和地位，但市場要真正受到影響，還需一段時間。

加密貨幣 川普 比特幣

延伸閱讀

川普二度重返白宮 美智庫：兩岸應開啟更多直接交流管道

撥雲見日？美國公債價格周線大漲 市場緊盯川普2.0政策

終結頹勢！美股創選後最大單周漲幅 川普周一就職決策真相大白

川普2.0來了！大陸恐用這招因應關稅 專家：亞洲央行挑戰大

相關新聞

美國商務部向ADI等4家半導體廠商提供2.464億美元補貼

1月17日消息，美國商務部宣佈將根據《芯片和科學法案》簽署四份獨立的不具約束力的初步條款備忘錄 （PMT），分別向 Analog Devices,Inc.（“ADI”）提供高達 1.05 億美元的擬議

銀行獲利強、通膨減緩 美降息預期升高

美國股市上周五（十七日）大漲，在拜登總統任內最後一周，不僅終結連二周頹勢，還創下川普當選來最佳單周表現。在川普即將於本周...

美股大漲 聚焦川普就職

美國股市上周五（17日）大漲，在拜登總統任內最後一周，不僅終結連二周頹勢，還創下川普當選來最佳單周表現。在川普即將於本周...

比特幣拉砲 飆破10萬美元

最大加密貨幣比特幣慶祝川普即將就職，在他展開第二個總統任期前夕，又再漲破10萬美元大關，市場熱切期待川普很快就要頒布行政...

誰想買英特爾？ 馬斯克被點名…股價應聲漲9%

晶片大廠英特爾（Intel）據傳成為一家神秘公司收購的目標，激勵這家處境艱困的半導體製造商股價大漲超過9%，締造四個半月...

加薩停火 航商仍避開紅海

隨著加薩停火協議預定19日生效，葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）已暗示將暫停襲擊行經紅海船隻和以色列，然而，航運業者對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。