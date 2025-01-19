美新建案踩煞車 倉儲租金漲勢不止

在需求火熱的疫情初期，倉儲租戶忍痛簽下了高額的租約，如今準備更新租約時，卻又再次被租金嚇到目瞪口呆。這些工業房地產價格之所以持續上漲，部分原因出自開發商對新建案踩了煞車，限制了新的供給。

道瓊社報導，據房地產服務公司戴德梁行數據，美國去年第4季平均倉儲租金上漲至每平方英尺10.13美元，比一年前漲4.5%，並比2019年同期漲61%。

房地產服務公司Savills工業研究主管羅素表示，計劃更新2020和2021年簽訂的租約的租戶「開始大幅增加」，但有些情況下他們面對的租金「可能比他們五年前看到的漲了一到兩倍」。

業界主管表示，工業房地產的租約通常都是簽三到五年，每年租金漲幅平均約3%。許多在倉儲競爭激烈的2020和2021年簽訂的租約，都即將要在今年和明年到期。

倉儲空間的競爭已在過去兩年冷卻下來。戴德梁行指出，全美去年第4季的平均倉儲空置率上升至6.7%，是2022年下半年空置率3%的逾兩倍。

空置率升高通常會帶動租金下跌，但這重情況並未出現，是因為工業房地產市場的情況特殊，倉儲營運商和其客戶通常基於長期展望決定租金，而非短期市況。

開發商減少建案，導致可增加的新倉儲空間有限，並對定價構成了持續的向上壓力。戴德梁行表示，去年完工的新倉儲空間大約只有4.26億平方英尺，比前年減少31%。

雖然在南加州等某些物流密集市場，租金已有所下跌，但房地產服務公司仲量聯行（JLL）的美洲工業經紀總裁梅爾表示，即使如此，目前許多企業簽訂的租約價格仍然遠高於疫前。

如今有些企業發現，要想降低租借費率，可能真的表示得打包走人。

行李箱製造商Away去年夏天將貨品搬到南加州的新倉儲，因為原本的物流供應商準備調漲租金約25%。