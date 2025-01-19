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川普還沒上任 美國房貸利率看漲

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
經濟學家在選後調高房貸利率預測，認為川普2.0的潛在政策可能再次點燃通膨，牽動長期利率。 （美聯社）
經濟學家在選後調高房貸利率預測，認為川普2.0的潛在政策可能再次點燃通膨，牽動長期利率。 （美聯社）

美國大選後，經濟學家擔心川普2.0潛在政策可能點燃通膨，開始調高房貸利率預測，對美國房市再添一擊。同時，選後不確定性消除，激起買房意願，只是購屋族仍在等待更好的價格。

彭博報導，房地產公司Redfin選前預測，美國2025年房貸利率均值為6.1%，但選後三天便調高預測至6.8%，和當時水準不相上下。Redfin首席經濟學家費維瑟表示，「這個差別源自於川普」。

美國近來借貸成本增加，推升至少一個房貸利率指標至7%以上。經濟學家預測借貸成本將維持在高檔更久，顯示購屋族可能很難找到可負擔的物件。

凱投宏觀（Capital Economics）北美經濟學家萊恩表示，「市場原本預期利率將逐步下降，但現在看來並非如此」，而「房市也將因此和現在一樣保持凍結，且比經濟學家預期的還久」。

儘管股市在川普當選後走高，債市卻惴惴不安。理由在於，關稅和其他政策可能影響通膨。

川普選前提出對進口商品全面課徵多達20%關稅，對中國大陸商品則課徵更高的60%關稅。經濟學家表示，這將導致業者將增加的成本轉嫁給消費者，進而引發通膨。若川普再施行減稅措施，將可能減少財政收入、增加赤字，將長期利率推得更高。

凱投宏觀預期，高利率對買家而言將是另一個「挫敗」，也將使房市復甦不如預期。

不過，加州橘郡房地產經紀人馬文．勒也說，「想買房的大有人在，他們只是在等好價格出現」。

川普 美國大選

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