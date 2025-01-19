川普還沒上任 美國房貸利率看漲
美國大選後，經濟學家擔心川普2.0潛在政策可能點燃通膨，開始調高房貸利率預測，對美國房市再添一擊。同時，選後不確定性消除，激起買房意願，只是購屋族仍在等待更好的價格。
彭博報導，房地產公司Redfin選前預測，美國2025年房貸利率均值為6.1%，但選後三天便調高預測至6.8%，和當時水準不相上下。Redfin首席經濟學家費維瑟表示，「這個差別源自於川普」。
美國近來借貸成本增加，推升至少一個房貸利率指標至7%以上。經濟學家預測借貸成本將維持在高檔更久，顯示購屋族可能很難找到可負擔的物件。
凱投宏觀（Capital Economics）北美經濟學家萊恩表示，「市場原本預期利率將逐步下降，但現在看來並非如此」，而「房市也將因此和現在一樣保持凍結，且比經濟學家預期的還久」。
儘管股市在川普當選後走高，債市卻惴惴不安。理由在於，關稅和其他政策可能影響通膨。
川普選前提出對進口商品全面課徵多達20%關稅，對中國大陸商品則課徵更高的60%關稅。經濟學家表示，這將導致業者將增加的成本轉嫁給消費者，進而引發通膨。若川普再施行減稅措施，將可能減少財政收入、增加赤字，將長期利率推得更高。
凱投宏觀預期，高利率對買家而言將是另一個「挫敗」，也將使房市復甦不如預期。
不過，加州橘郡房地產經紀人馬文．勒也說，「想買房的大有人在，他們只是在等好價格出現」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言