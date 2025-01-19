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TikTok警告 將在美熄燈

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

面對禁令大限將至，儘管美國拜登政府聲明稱，執行禁令的任務將由川普新政府承擔，但TikTok（大陸影音社交平台「抖音」的海外版）於美國當地時間17日聲明表示，除非白宮提出明確聲明，否則平台將於19日被迫關閉。

TikTok在美國有約1.7億用戶，近年被美方以國安為由高規格檢視。據此，去年4月，拜登簽署一項由美國國會參眾兩院通過的法案，即要求TikTok母公司字節跳動須在270天內，將TikTok出售給非中國企業，否則在美國禁用該應用程式。

19日是美國政府出售令的最後期間，美國最高法院也已在當地時間17日作出裁定，表示該法案不違憲，代表允許法案按照原定計畫生效。

隨後，拜登政府再發表聲明說，「TikTok應該繼續對美國人可用」，但強調其所有權必須屬於美國或其他令美方滿意的實體，並稱考慮到時間因素，執行禁令的任務將由下一屆政府承擔。

在此之下，當事方TikTok聲明中表示，美政府早些時候發表的聲明，未能向技術服務商「提供必要澄清和保證」，強調除非拜登政府立即提供明確聲明，保證不採取執法行動，否則，「TikTok將被迫在1月19日關閉。」

對此，川普在社群媒體上發文，表示他對於TikTok的決定將在不久的將來作出，「我必須有時間來審視情況」。接著，TikTok首席執行官周受資通過TikTok發表講話說，將盡全力確保TikTok平台繼續繁榮，並指即將上任美國總統的川普「承諾與我們一起找到讓TikTok在美可用的解決方案」，他代表公司全體員工和每一位用戶表示感謝。

雖這項「不賣就禁用」的法律，不一定代表用戶將馬上無法使用TikTok，但會使他們沒辦法透過應用程式商店更新，TikTok也無法在美數據託管，因此，大陸官媒新華社報導引述分析，在沒有政府明確保證的情況下，沒有美國服務商願去冒險違規。

TikTok 拜登 美國

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