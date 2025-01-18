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兩最新機型無人機雨中相撞 亞馬遜暫停無人機送貨

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
無人機雨中相撞 亞馬遜暫停無人機外送。圖為MK30型無人機。圖／美聯社
無人機雨中相撞 亞馬遜暫停無人機外送。圖為MK30型無人機。圖／美聯社

亞馬遜（Amazon）暫停了所有商業無人機的外送服務，因為有二台最新機型的無人機在雨天測試中發生撞擊事故。

亞馬遜17日表示，已立刻暫停德州和亞利桑那州的無人機配送服務，以解決軟體問題。這是自11多年前該公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）宣布開發可以在半小時內送達貨物的無人機以來的最新挫敗。

在未經報導的去年12月事故中，二台MK30無人機在亞馬遜於俄勒岡州（Oregon）彭德爾頓市（Pendleton）的測試設施內墜毀，其中一台還在地上起火。該公司事後發現軟體是主要原因，與無人機飛行時下小雨有關。亞馬遜發言人表示，事故並非暫停外送的「主因」，但拒絕透露透過軟體升級修復的問題。

MK30無人機在去年10月獲得美國聯邦航空管理局（FAA）的營運許可後，已在德州大學城（College Station）和亞利桑納州的托利森市，將包裹送到客人的家中。有6支螺旋槳的MK30較前代的MK27-2更輕、更安靜，且可在小雨中飛行。

亞馬遜發言人史戴芬森（Sam Stephenson）說：「我們現在正在變更無人機軟體，並自願暫停商業營運。」他表示，一旦更新完成並獲FAA許可，將重啟外送服務。在外送服務暫停期間，會繼續支付無人機部門員工的薪水。

Amazon 外送 美國

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