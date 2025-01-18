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影響力更全面…大孟買成立生力軍 印度台商會成功串連力拚商機

中央社／ 新德里18日專電
印度台商總會17日召開會議，在獲德里、清奈、班加羅爾的代表一致同意下，馬哈拉斯特拉西區台灣商會（大孟買地區台商會）正式成為印度台商總會一員。圖／中央社
印度台商總會17日召開會議，在獲德里、清奈、班加羅爾的代表一致同意下，馬哈拉斯特拉西區台灣商會（大孟買地區台商會）正式成為印度台商總會一員。圖／中央社

馬哈拉斯特拉西區台灣商會（大孟買地區台商會）成功加入台商總會，讓印度北、中、南台商成功串連，成為台商在印度力拚商機的重要里程碑。

印度馬哈拉斯特拉州西區台灣商會（Taiwan Chamber of Commerce in Maharashtra West, TCCMW；又稱大孟買地區台商會）去年向僑委會登記後，12月在駐孟買台北經濟文化辦事處處長張均宇轉交僑委會的成立同意函後，宣告正式成立。

大孟買地區台商會成立後，除積極將當地台灣人凝聚在一起，也盼加入印度台商總會，一方面讓大孟買地區台商與印度其他地區台商有更好的連結、交流，另一方面也讓台商總會的功能更完備、影響力更全面。

印度台商總會17日召開會議，在獲德里、清奈、班加羅爾的代表一致同意後，大孟買地區台商會於駐印度代表葛葆萱見證下，正式成為台商總會的一員。

印度台商總會總會長、德里台商會會長何俊炘提到，孟買的台商對印度文化有非常深刻的理解，在大孟買台商會加入總會後，終於能讓北、中、南印的台商串連在一起，成為一個綿密的網絡，這將讓台商會的運作更為全面，也能發揮更大的影響力，幫助更多的台商在印度尋得更好的商機。

大孟買地區台商會會長錢佳宏表示，大孟買地區台商會的宗旨就是「團結」，很高興當地的台商終於能凝聚在一起，也很開心加入印度台商總會，期許未來跟各地區的台商會一起來合作，創造出更多的機會和價值。

葛葆萱表示，很開心能見證大孟買地區台商會加入印度台商總會，希望在各個台商會的努力下，有更多的台商來印度經商投資。

他提到，2024年台灣與印度的雙邊貿易總額首度突破100億美元（約新台幣3292億元），希望這樣的成績能讓更多台商知道，印度是投資的好地方，得以前來印度發展。

台灣與印度2024年的雙邊貿易總額達到106.07億美元（約新台幣3491億元），年成長9%，創下歷史新高。

印度 台商 孟買

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