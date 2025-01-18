撥雲見日？美國公債價格周線大漲 市場緊盯川普2.0政策

美國總統當選人川普上任在即，債市交易員對川普2.0關稅重燃通膨仍心有顧忌，美國公債殖利率17日小幅收高，但周線跌幅為去年11月來最大，反映通膨數據優於預期，讓聯準會（Fed）今年數度降息的希望死灰復燃。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率17日（周五）攀升3.6個基點至4.272%，但全周殖利率陡降12.2個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期美國公債殖利率微升不到1個基點，收在4.610%。一周來共滑落16.1個基點。

30年期美債殖利率微幅收高，報4.845%，周線降幅達11.7個基點。

這三種期限的美債殖利率周線跌幅皆為11月29日迄今最大。

CPI報告讓美債走勢峰迴路轉

本周初，債市還籠罩在愁雲慘霧中，因為10日公布的非農新增就業數據遠超出預期，使今年Fed進一步降息展望轉趨黯淡，許多分析師甚至認為Fed下一步可能升息。

但周三公布的12月消費者物價指數（CPI）使情況瞬間改觀。剔除能源和食物項目的核心CPI年增率趨緩至3.2%，低於經濟學家預期的持穩於3.3%，大幅沖淡通膨回升疑慮。

Fed理事沃勒周四受訪時表示，如果通膨持續緩和，Fed今年可能數度降息。他說：「只要新出爐數據顯示通膨良好，或延續趨緩路徑，可預見降息時點也許會比市場預期來得早。」

沃勒這番話讓債市士氣大振，基準的10年期美債殖利率在16日當天從14個月高峰大幅摔落，收在數周來最低。

焦點緊盯川普2.0政策揭曉

不過，在川普20日宣誓就職前夕，債市17日漲勢到尾盤難以為繼，殖利率在下半場翻揚。

BMO Capital Markets策略師林根和哈特曼說，隨著長周末接近，美國公債市場呈現「橫向盤整」。20日是1月第三個周一，適逢美國馬丁路德金紀念日，債市休市一天。

兩位策略師在報告中指出，川普就職日仍是市場關注焦點，對周末到周一是否發生什麼大新聞提高警覺，畢竟美債目前價位是否已把川普2.0即將宣布的第一波政策充分納入考量，尚未可知。

蘇黎世集團首席市場策略師米勒說：「債券在過去三、四個月來承受賣壓，震央其實在美國，當地通膨率一直高於Fed目標，尤其是服務費通膨一直超標，致使投資人對日後降息次數起疑，再加上新總統一系列政策可能助長通膨，美國公債賣壓於是出籠，殃及英國和歐元區政府公債。」

米勒認為，美債殖利率可能進一步走高，終究會升破5%。

儘管通膨優於預期的好消息激勵本周美國股、債價格勁揚，但川普上台後如果落實延長減稅、提高關稅和大舉遣返非法移民等政策，情況將會改觀。通膨復熾和財政赤字升高疑慮，仍是壓在債券投資人心上的大石。

但也有分析師指出，川普最不願見到的，就是任內市場崩跌，遑論房貸利率猛升引發MAGA支持群眾反彈。如今還有什麼力量能約束川普，讓他知所節制？恐怕只剩下債券殖利率了。