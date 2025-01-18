快訊

114學測首日登場！理組迎戰 數學A、自然科解答一次看

下周兩波東北季風先乾後濕 過年前還有一波更強冷空氣

利菁突爆料兒子父親身分 謝金燕親回應：他人的恥笑歧視我承受

SpaceX星艦發射後爆炸 美國下令停飛展開事故調查

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」火箭近日測試時，在加勒比海上空爆炸解體。圖／路透社
美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」火箭近日測試時，在加勒比海上空爆炸解體。圖／路透社

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」火箭近日測試時，在加勒比海上空爆炸解體。美航空總署今天下令停飛並要SpaceX展開調查。

法新社報導，英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）當局證實，他們在事件發生期間，已將所有航班改道飛離其領空，並敦促居民不要觸碰掉落的碎片，警告可能具危險性。

美國聯邦航空總署（FAA）表示：「聯邦航空總署要求SpaceX對1月16日在發射作業期間損失的星艦火箭進行事故調查。」

「目前尚無公眾受傷的報告，美國聯邦航空總署正與SpaceX以及相關部門合作，確認土克凱可群島的公共財產損失報告。」

根據既定程序，SpaceX如今將被要求展開「事故調查」，包括確定相關改正措施，美國聯邦航空總署將在決定運載火箭能否復飛前進行審查。

SpaceX若能證明已採取足夠的安全措施，並確認這起事故不會對公眾構成風險，也可尋求提前復飛。

SpaceX 美國 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克干涉歐洲政壇 歐盟要求X保存證據並索取內部資料

SpaceX 星艦第七次試飛 意外挫敗

馬斯克干涉英德政治踢鐵板 民調指大多數人認為「無法接受」

SpaceX發射星艦太空船失敗解體！多架航班改道閃碎片 馬斯克1句話自嘲

相關新聞

撥雲見日？美國公債價格周線大漲 市場緊盯川普2.0政策

美國總統當選人川普上任在即，債市交易員對川普2.0關稅重燃通膨仍心有顧忌，美國公債殖利率17日小幅收高，但周線跌幅為去年...

終結頹勢！美股創選後最大單周漲幅 川普周一就職決策真相大白

美國股市周五大漲，在拜登總統任內最後一周，不僅終結連二周頹勢，還創下川普當選來最佳單周表現。在川普即將於周一就職之前，投...

SpaceX星艦發射後爆炸 美國下令停飛展開事故調查

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」火箭近日測試時，在加勒比海上空爆炸解...

川普2.0來了！大陸恐用這招因應關稅 專家：亞洲央行挑戰大

美國總統當選人川普即將重返白宮，除了關稅政策，市場也關注對金融市場的影響。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，受到美中貿...

西班牙通膨630萬人購買力減弱 加薪追不上物價漲幅

受冬季燃料和旅遊價格攀升影響，西班牙2024年12月消費者物價指數年增率上升至2.8%，高於歐元區的2.4%，約630萬...

不能坐視…紐時：「中反制措施愈來愈像美國」 CNN也響警鈴

中國近來對美國祭出的貿易制裁措施逐一反擊，美媒觀察指出，中國一系列懲罰行動「愈來愈像美國」，不僅言行愈來愈尖銳，報復性打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。