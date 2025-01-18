SpaceX星艦發射後爆炸 美國下令停飛展開事故調查
美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」火箭近日測試時，在加勒比海上空爆炸解體。美航空總署今天下令停飛並要SpaceX展開調查。
法新社報導，英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）當局證實，他們在事件發生期間，已將所有航班改道飛離其領空，並敦促居民不要觸碰掉落的碎片，警告可能具危險性。
美國聯邦航空總署（FAA）表示：「聯邦航空總署要求SpaceX對1月16日在發射作業期間損失的星艦火箭進行事故調查。」
「目前尚無公眾受傷的報告，美國聯邦航空總署正與SpaceX以及相關部門合作，確認土克凱可群島的公共財產損失報告。」
根據既定程序，SpaceX如今將被要求展開「事故調查」，包括確定相關改正措施，美國聯邦航空總署將在決定運載火箭能否復飛前進行審查。
SpaceX若能證明已採取足夠的安全措施，並確認這起事故不會對公眾構成風險，也可尋求提前復飛。
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