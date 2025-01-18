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西班牙通膨630萬人購買力減弱 加薪追不上物價漲幅

中央社／ 馬德里18日專電
西班牙食品價格漲勢在2024年趨於和緩，但受耶誕假期需求推動，12月巧克力價格較去年同期飆漲23.9%，魚和海鮮類價格較去年同期上漲4.9%。圖為馬德里市區某超市內魚舖。圖／中央社
西班牙食品價格漲勢在2024年趨於和緩，但受耶誕假期需求推動，12月巧克力價格較去年同期飆漲23.9%，魚和海鮮類價格較去年同期上漲4.9%。圖為馬德里市區某超市內魚舖。圖／中央社

受冬季燃料和旅遊價格攀升影響，西班牙2024年12月消費者物價指數年增率上升至2.8%，高於歐元區的2.4%，約630萬名公私部門員工的購買力因薪資漲幅不及通貨膨脹率而減弱。

27歲的妮可（Nicole）從事服務業。她向中央社表示，雖然去年有加薪，但不過加了50歐元（約新台幣1690元），扣掉提前繳納的所得稅，加上基本食品（包括麵包、牛奶、雞蛋、水果、蔬菜等）增值稅的減免措施結束，「加的薪也就只夠在超市買兩樣小東西」。

根據西班牙國家統計局（INE）15日公布的2024年12月消費者物價數據，西班牙的通膨打破7月以來的放緩趨勢，消費者物價指數（CPI）年增率自11月的2.4%上升至2.8%。

與歐洲聯盟統計局（Eurostat）17日更新的通膨數據比較，西班牙年終通膨率與德國相同，略高於歐元區（Eurozone）的2.4%和歐盟的2.7%，遠高過義大利的1.4%和法國的1.8%，低於希臘的2.9%和葡萄牙的3.1%。

西班牙國家統計局指出，燃料價格上漲推升交通運輸成本，是12月耶誕節期間物價升溫主因。

此外，由於西班牙觀光業強勢成長，2024年12月旅遊套裝價格漲幅比前一年同期更高，導致休閒文化費用提高，也拉高整體物價水準。

另一方面，打擊家庭購物籃的食品通膨危機在2024年受到控制，12月食品類通膨率僅1.8%，尤其西班牙餐桌必備的橄欖油價格比去年下降12.3%，讓西班牙人鬆了口氣，終於可以安心買油。

西班牙「國家報」（El País）報導，2024年約630萬名受僱員工因薪資漲幅低於通膨率，導致購買力下降，包括近300萬公務員和逾330萬私部門員工。

「國家報」指出，另有逾930萬退休人士、逾390萬私部門員工因退休金、薪資漲幅高於3%，購買力增強。

然而，在首都馬德里英格列斯百貨公司（El CorteInglés）OUTLET逛街的退休夫妻—72歲的曼紐爾（Manuel）和68歲的特瑞沙（Teresa）告訴中央社，曼紐爾退休前是藥劑師，特瑞沙本是醫生；由於兩人都提前退休，加上西班牙的退休金不如法國、義大利和北歐國家來得高，他倆每月領取的退休金未如想像的高。

曼紐爾說，雖然退休金微幅調漲，但對他們來說，遠不及生活需求和民生物資價格上漲幅度。另外，他們也不覺得近來食品價格漲幅趨緩，「漲勢一直沒停過」。

不過，特瑞沙說，多虧有退休金，生活都還過得去，「我們沒有資格抱怨」。

根據西班牙國家統計局，西班牙2024年每月平均通膨率為2.8%，未達到歐洲中央銀行（European CentralBank）設定的目標2%。但西班牙中央銀行（Banco deEspaña）預測，西班牙通膨趨勢將持續減緩，預估平均通膨率將在2026年下降至1.9%，達到良性通膨與正向經濟成長。

CPI 西班牙 退休金 通膨

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