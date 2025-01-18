川普加稅 全球經濟成長估減0.2百分點

國際貨幣基金（ＩＭＦ）十七日小幅上修二○二五年全球經濟成長預測，反映美國成長力道比預期強，以及世界各地通膨趨緩讓央行得以持續降息。

ＩＭＦ發布最新的「世界經濟展望」報告，預測二○二五年全球成長率可達百分之三點三，比去年十月的預估值調高○點一個百分點；二○二六年全球經濟預估成長率維持在百分之三點三不變。同時，ＩＭＦ預估全球整體通膨率將在二○二五年趨緩至百分之四點二，二○二六年進一步降到百分之三點五，這將容許央行貨幣政策進一步正常化。

ＩＭＦ表示，全球成長展望仍面臨風險，整體展望傾向下滑，五年後的全球成長率約百分之三。ＩＭＦ也指出，川普上任後，他的經濟計畫造成的不確定性，可能衝擊經濟成長。

另外，世界銀行十六日預估，今、明兩年全球經濟成長率都將持平為百分之二點七，同列二○一九年來最低（不計新冠疫情期間），並估算若美國候任總統川普對所有貿易夥伴加徵十個百分點的關稅稅率，而其他國家沒有報復，今年全球經濟成長率損失○點二個百分點。

世銀上調今年美國經濟成長率預測至百分之二點三，高於前估的百分之一點八，中國大陸成長率預估也從百分之四點一調高至百分之四點五，歐元區下修○點四個百分點至百分之一，日本上修○點二個百分點至百分之一點二，印度仍以百分之六點七的預期擴張幅度穩居全球成長最快的主要經濟體。

世銀的模擬顯示，美國今年若對所有貿易夥伴加徵十個百分點的關稅稅率，在其他國家沒有報復下，今年全球經濟成長率預期將下降○點二個百分點至百分之二點五，新興市場與開發中經濟體成長率也將減弱○點一個百分點至百分之四，若其他貿易夥伴實施等比例報復性關稅，全球經濟成長率將下滑○點三個百分點到百分之二點四，新興市場與開發中經濟體也將減少○點二個百分點到百分之三點九。