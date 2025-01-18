馬斯克干涉歐洲政壇 歐盟要求X保存證據並索取內部資料

美國科技富豪馬斯克對歐洲政治指手畫腳的爭議未歇，歐盟執委會在連日被批評軟弱之後，今天宣布根據「數位服務法」要求馬斯克旗下社群平台X提供演算法資料、保存證據，形同表態施壓。

馬斯克（Elon Musk）因為發言力挺德國大選的極右派候選人，讓歐洲輿論界熱議歐洲聯盟（EU）是否該動用「數位服務法」（DSA）對他旗下的社群平台X施壓。

不過歐盟執行委員會（European Commission）過去2週對此發言謹慎、態度保留，在例行記者會連日遭到歐媒記者密集質問「圍剿」，並被部分政界人士批評，歐洲議會（European Parliament）下周大會臨時插入議程討論此事，負責科技政策的執委會副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）日前也被找去與主要黨團代表閉門相商。

執委會在2023年12月首次援引「數位服務法」對X立案調查，指其涉嫌違反該法義務，容許不實資訊在其平台擴大散播，這項調查仍在進行，因此今天執委會宣布對X提出3項「額外技術性調查措施」，涵蓋在前述調查案的「事實發現」步驟中。

第一項要求是在2月15日前提供近期演算法調整和推薦系統的內部資料；第二項是保存證據命令（retention order），自今日起至年底，所有涉及內容推薦系統演算法的改變過程資料都須保存下來；第三是讓執委會可取得X的特定商用應用程式介面（APIs）資料。

執委會科技主權領域發言人雷尼耶（ThomasRegnier）在今天例行記者會上強調，這些措施「不涉及任何政治考量」，也未特別指向將在2月23日舉行的德國國會改選。