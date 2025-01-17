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英特爾早盤飆漲近10% 竟是因一則含糊不清的小道消息?

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
英特爾股價17日早盤應聲暴漲近一成，只是因為一則不明不白的報導，指某家公司有意收購這家晶片大廠。 路透
英特爾股價17日早盤應聲暴漲近一成，只是因為一則不明不白的報導，指某家公司有意收購這家晶片大廠。 路透

英特爾公司（Intel）據傳已成為收購目標，該公司股價17日早盤應聲暴漲近一成，寫下兩個半月以來最大盤中漲幅。

科技網站SemiAccurate報導，該網站兩個月前收到一封電子郵件，信件內容是某家公司考慮收購英特爾整家公司，而非部分事業。報導指出，這家公司內部看過這封電子郵件的人很少，如果一家公司真的想發動收購，就會盡可能避免消息走漏以壓低價碼，這就是這封電子郵件未廣為流傳的原因。

SemiAccurate雖然兩個月前就收到電子郵件，但直到上周才獲得另一名知情高層人士確認消息。不過，這篇報導從頭到尾未提到考慮收購英特爾的公司名稱，大多只是在敘述查證的過程。

英特爾股價17日早盤最多暴漲9.5%至21.54美元，是去年12月5日以來盤中最高水準，盤中漲幅是去年11月1日以來最大；格芯（GlobalFoundries）早盤也勁揚逾7%。

大盤 網站 郵件

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