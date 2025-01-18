TikTok等6中企遭控非法將個資傳中國 在5歐國被告

歐洲的網路隱私權捍衛組織今天說，他們已在幾個歐洲國家對TikTok在內的6家中國公司提告，指控這些公司「非法」將歐洲人的個人資料傳送到中國。

法新社報導，總部位於奧地利的著名隱私權運動組織「不關你事」（noyb）表示，他們已對TikTok、全球速賣通（AliExpress）、Shein、Temu、微信（WeChat）和小米這6家中國網路和科技公司分別提出告訴。這是「不關你事」首次控告中國公司。

這些訴訟是在奧地利、比利時、希臘、義大利和荷蘭這5個歐洲國家遞狀。

「不關你事」曾對美國網路科技業巨擘如Google（谷歌）、臉書（Facebook）母公司Meta等提出多起法律訴訟，並往往促使歐洲聯盟（EU）監管當局依違反劃時代的「歐盟通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation，GDPR）採取行動。

根據「不關你事」的說法，全球速賣通、Shein、TikTok和小米「將資料傳輸到中國」，而Temu和微信則是將資料傳輸到「第3國」，但由於Temu和微信皆未「適當回應原告的資料取得請求，我們不得不假定這（第3國）包括中國」。

「不關你事」的資料保護律師沙德利（KleanthiSardeli）在聲明中表示：「鑒於中國是個威權主義監控國家，很顯然不會提供與歐盟同程度的個資保護。...將歐洲人個資傳輸（到中國）明顯是違法的，必須立即終止。」

「不關你事」並示警，中國應用程式（app）的崛起，為歐盟個資保護法律「開啟新戰線」。

小米的1名發言人透過聲明表示，他們「知道」這項告訴並正在調查相關指控。TikTok則婉拒對法新社置評。

「不關你事」尋求讓這些公司面臨最高達其全球銷售額4%的罰鍰，以Temu為例可能達到13億5000萬歐元（約新台幣458億元）。