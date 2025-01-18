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SpaceX 星艦第七次試飛 意外挫敗

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
SpaceX創辦人馬斯克。 路透
SpaceX創辦人馬斯克。 路透

馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）16日進行重型運載火箭星艦（Starship）的第七次試飛，發射後成功將下半節的火箭推進器捕捉回發射台，但上半節太空船卻在空中爆炸、殘骸四濺，迫使數十架航班暫停起降。美媒形容，這是一次意外的挫敗。

SpaceX的主管表示，太空船已經被摧毀了。太空船原本應該像先前的試飛一樣，以近乎環繞地球的方式飛越墨西哥灣。可是太空船在與火箭推進器分離後失聯，並在空中爆炸解體。

根據飛行紀錄追蹤網站FlightRadar24貼文，有超過20架商業航班因此改道，避免被碎片砸中。社群媒體上也流傳著星艦太空船在加勒比海上空爆炸瞬間的照片和影片，讓SpaceX創辦人馬斯克不禁自嘲：「雖然未必會成功，但保證有娛樂效果！」

儘管SpaceX損失火箭上半節，但這次是第二度成功完成另一項複雜的操作：利用巨大的機械手臂在半空中捕捉到火箭下半節的「超重型」推進器，將其回收。

這枚迄今為止建造的最大與最強大的火箭，在美國德州SpaceX Starbase發射場升空。原本計畫是，星艦將嘗試達到接近軌道的速度，並且部署十個模擬飛船，這些飛船模擬未來由星艦發射、升級版SpaceX Starlink衛星的大小、形狀和重量。

這次任務原本是星艦首次嘗試在太空中部署載運物，是一個重要的里程碑，目標為火箭的正式載運做準備。

SpaceX 太空 火箭

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