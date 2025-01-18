3.3%！IMF上修全球GDP成長

經濟日報／ 編譯湯淑君簡國帆／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）17日小幅上修2025年全球經濟成長預測，反映美國成長力道比預期強，以及世界各地通膨趨緩讓央行得以持續降息。

IMF發布最新的「世界經濟展望」報告，預測2025年全球成長率可達3.3%，比去年10月的預估值調高0.1個百分點；2026年全球經濟預估成長率維持在3.3%不變。同時，IMF預估全球整體通膨率將在2025年趨緩至4.2%，2026年進一步降到3.5%，這將容許央行貨幣政策進一步正常化。

基於美國勞動市場強勁且投資旺盛，IMF調高美國2025年成長率預測至2.7%，較10月預估值提高0.5個百分點，但明年成長率可能趨緩至2.1%。相形之下，歐元區2025年預估成長率調降0.2個百分點至1.0%，2026年預測值下修0.1個百分點至1.4%，反映製造業景氣比預期弱和政治與政策不確定性升高的顧慮。

IMF表示，全球成長展望仍面臨風險，整體展望傾向下滑，五年後的全球成長率約3%。IMF指出，川普上任後，他的經濟計畫造成不確定性，可能衝擊經濟成長。

另外，世界銀行16日預估，今、明兩年全球經濟成長率都將持平為2.7%，同列2019年來最低（不計新冠疫情期間），並估算若美國候任總統川普對所有貿易夥伴加徵10個百分點的關稅稅率，而其他國家沒有報復，今年全球經濟成長率損失0.2個百分點。

世銀上調今年美國經濟成長率預測至2.3%，高於前估的1.8%，中國大陸成長率預估也從4.1%調高至4.5%，歐元區下修0.4個百分點至1%，日本上修0.2個百分點至1.2%，印度仍以6.7%的預期擴張幅度穩居全球成長最快的主要經濟體。世銀經濟學家寇瑟說，主要經濟體間貿易緊張升高，為世銀對今年全球經濟最大憂慮之一。

IMF 美國經濟

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