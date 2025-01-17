川普上台後移往東南亞和印度？大陸傳正阻撓蘋果比亞迪等外移

知情人士表示，中國大陸正在提高讓高科技製造所需的員工和專業設備出境到東南亞和印度的難度，可能是為了防止企業在預期美國總統當選人川普會提高關稅的情況下，將生產移往這些地區。

彭博資訊報導，一名匿名知情人士表示，北京官員已口頭「鼓勵」監管機關和地方政府，設法限制科技和設備轉往亞洲其他國家，目的是為了在美國可能實施新關稅障礙之際，提升大陸自己的生產、減少任何可能的裁員，以及防止外資撤離。

其中一些知情人士說，蘋果的主要代工夥伴鴻海集團已無法將其大陸員工派遣到印度，印度工廠也已無法從大陸獲得更多的專業設備，雖然這些對於生產並沒有立即影響。

根據報導，蘋果的設備合作夥伴，包括佳思德和博眾精工，去年也開始收到政府官員的詢問，為何要把生產設備運往印度。

大陸商務部和外交部並未立即回應置評請求。印度電子信息技術部和鴻海集團亦同。

其中一名知情人士說，北京方面不希望鴻海進一步將生產分散到其他地區。鴻海大陸工廠聘僱了數十萬名員工，且其大部分業務是當地電子供應鏈和就業的關鍵。

知情人士說，對科技設備的限制也已影響到電動車和光電板在印度的生產，比亞迪的印度分公司和印度最大光電板製造商Waaree Energies都已受到影響。

其他消息來源透露，中國大陸也不讓設備製造商把生產機械運往東南亞國家，越南、馬來西亞和泰國都受影響。