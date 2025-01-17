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不產鋼筋了！南韓營建業不景氣 兩大業者本月相繼喊停

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓營建業持續低迷，鋼筋需求下滑，本土兩大鋼鐵業者本月將相繼暫停鋼筋生產作業。路透
南韓營建業持續低迷，鋼筋需求下滑，本土兩大鋼鐵業者本月將相繼暫停鋼筋生產作業。路透

南韓營建業持續低迷，鋼筋需求下滑，兩大本土鋼鐵業者本月相繼暫停鋼筋生產。

韓國時報報導，產業官方人士16日表示，東國製鋼告知分銷商，將在24-31日停止鋼筋生產和出貨。現代鋼鐵公司本月稍早也決定，13-27日將停止仁川鋼筋工廠的生產作業，22-31日也將暫停位於慶北浦項市工廠的鋼筋生產。

東國製鋼自去年7月起減少其鋼筋工廠約35%產量，並將生產作業改到晚間10時至隔日早上8時，上月又將產量減半。

現代鋼鐵去年也藉降低產能利用率，進行減產，預料下個月將考慮進一步縮減產量。

南韓產業通商資源部長安德根敦促鋼鐵業者，應聚焦於在電動車（EV）和再生能源領域創造新需求，而非倚賴營建業和傳統製造業

隨著諸多商業挑戰揮之不去，包含來自中國大陸過剩的供給，南韓政府今年上半也將提出一項振興本土鋼鐵業的通盤計畫。

再生能源 南韓 營建業 製造業 鋼鐵 電動車

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