中國大陸2024經濟成長僅略高於預期 亞股互有漲跌

中國大陸2024年經濟成長幅度僅略高於預期，未能激發投資人的熱情，同時北京正設法重振消費和促進飽受打擊的房市發展，亞股今天互有漲跌。

法新社報導，中國大陸2024年經濟成長率為5%，符合北京目標，但寫下1990年來最弱增幅（不包括疫情年份），而且僅略高於法新社訪調12名經濟學家預估的4.9%。

中國大陸過去數月推出一系列刺激措施，帶動去年第4季經濟大幅成長，同期零售銷售也勁增，即便如此，仍未引激發交易者的樂觀情緒。

交易者擔心美中爆發另一場貿易戰，因此正在為美國候任總統川普（Donald Trump）的第二任期做準備，市場交易變得謹慎。

北京過去數月推動一系列措施試圖提振經濟，包括調降關鍵利率、減輕地方政府債務，以及擴大日用品的補助計畫。

不過，法新社訪調的分析家警告，中國大陸今年經濟成長率可能跌至4.4%，明年甚至可能跌破4%。

港滬股今天收盤小漲，台北、威靈頓、雅加達、馬尼拉及新加坡股市均收高；首爾和雪梨股市收低。

東京股市今天也收低。日本電玩大廠任天堂（Nintendo）對外發表次世代新主機Nintendo Switch 2的宣傳短片，但未能使懷抱高度期望的玩家感到驚艷，導致盤中股價一度重挫7%，終場跌幅收斂至4%多。

此外，華爾街昨天股市表現黯淡，未能延續前一日漲勢。美國15日公布的去年12月核心消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，當天美股收高。

聯邦準備理事會（Fed）一名高官暗示今年將進一步放寬貨幣政策，但美國投資人對這番鴿派言論無動於衷。