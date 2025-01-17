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三星傳與OpenAI合作開發AI TV 擬造「互動、翻譯字幕」功能

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
因應中國大陸低價電視崛起，三星據傳已攜手OpenAI開發AI電視。路透
因應中國大陸低價電視崛起，三星據傳已攜手OpenAI開發AI電視。路透

三星電子據傳已攜手OpenAI開發人工智慧（AI）電視，盼憑藉AI拉開與中國大陸低價電視的技術差距，鞏固全球最大電視品牌地位。

南韓媒體每日經濟新聞引述業界消息報導，三星已決定與OpenAI建立「開放合作關係」，雙方正在協調具體計畫。開放合作關係是藉由與全球AI業者合作，把尖端技術整合至三星產品和服務的開放合作計畫。

報導指出，三星正研究讓AI電視具備互動對話能力，未來如果想取得演員或電影其他背景資訊，用戶或許只需提問，AI電視就能回答。舉例來說，用戶能要求電視回答某位演員曾出演哪些電影，不必用手機查詢。

另外，AI電視也可能主動翻譯字幕，以及透過收視習慣掌握用戶喜好，進而根據分析推薦內容。三星已在2025年消費性電子展（CES）提及以上部分功能，意味這些功能或許不久後就會問世。

市場研究業者Omdia數據顯示，2024上半年三星全球電視市場占有率為28.8%；三星已連續19年蟬聯全球最大電視品牌。

OpenAI 三星 人工智慧 品牌 電影

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