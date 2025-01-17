阿聯國營公司與菲律賓合作 簽近5千億元再生能源協議

阿拉伯聯合大公國國營能源公司與菲律賓簽署150億美元的再生能源協議，計劃開發太陽能、風能與電池儲能系統，以在2030年底前為菲國提供高達1百萬瓩（GW）的潔淨能源。

路透社報導，這項150億美元（約新台幣4937億元）專案符合菲律賓減少依賴化石燃料、增加能源組合中潔淨能源占比的目標。

菲律賓能源部長羅提拉（Raphael Lotilla）在與阿聯國營能源公司馬斯達爾（Masdar）的聯合聲明中表示：「與馬斯達爾的合作關係，標誌著我們在發展再生能源途中的重大進展。」

菲律賓能源部指出，這項專案預計在2035年底前擴大至10GW。

菲律賓大部分燃料需求依靠進口，其目標是在2030年底前使能源組合中的再生能源占比增至35%，2040年底前達到50%。2022年，再生能源占菲國能源組合22.8%。

馬斯達爾執行長拉瑪希（Mohamed Jameel AlRamahi）說道：「我們期待運用我們的專業知識和經驗，幫助菲律賓實現其雄心勃勃的能源目標。」

為進一步推動再生能源發展，菲律賓能源部表示，下月將進行300千瓩（MW）慣常式蓄水水力發電、4250MW抽蓄式水力發電，以及100MW地熱能專案的競價，作為其綠色能源競標計畫的一環。

菲律賓已允許外商在再生能源領域完全持股，以吸引更多投資者進駐。