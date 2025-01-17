高檔和牛近江牛糞便能用來做什麼？這家日本車廠想到一妙招

日本滋賀縣是黑毛和牛近江牛的故鄉。在當地設有工廠的日本車廠大發汽車（Daihatsu），正在與當地小鎮合作利用這種高檔和牛的糞便製造甲烷，盼使用這種生質氣體來鑄造汽車引擎等零件的鋁製元件。

朝日新聞報導，大發汽車表示，由於近江牛糞便的含水量比一般乳牛要少，這使他們找出了最適合近江牛糞的發酵菌比率和發酵流程，能夠穩定產出氣體。

大發滋賀廠將每天向附近牧場蒐集約2噸的糞便，發酵過程大約為期兩周。發酵後的殘餘物將做為種植農產品時使用的堆肥。

發酵過程將使用到一台生產汽車用的機器人，以及一座已經不再使用的廠房和輸送帶。生產出的氣體首先將用於發電，以支應工廠照明的電力需求。大發汽車官員表示，最終目標希望能將這些生質氣體與市售天然氣做混合，用於鑄造鋁製品。

不過，大發官員也表示，這項應用目前仍須設法克服許多挑戰，包括如何降低成本，以及殘餘物應該如何存放。