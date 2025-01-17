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高檔和牛近江牛糞便能用來做什麼？這家日本車廠想到一妙招

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本大發汽車正在與滋賀縣當地小鎮合作利用高檔和牛近江牛的糞便製造生質氣體。圖為山形牛。路透
日本大發汽車正在與滋賀縣當地小鎮合作利用高檔和牛近江牛的糞便製造生質氣體。圖為山形牛。路透

日本滋賀縣是黑毛和牛近江牛的故鄉。在當地設有工廠的日本車廠大發汽車（Daihatsu），正在與當地小鎮合作利用這種高檔和牛的糞便製造甲烷，盼使用這種生質氣體來鑄造汽車引擎等零件的鋁製元件。

朝日新聞報導，大發汽車表示，由於近江牛糞便的含水量比一般乳牛要少，這使他們找出了最適合近江牛糞的發酵菌比率和發酵流程，能夠穩定產出氣體。

大發滋賀廠將每天向附近牧場蒐集約2噸的糞便，發酵過程大約為期兩周。發酵後的殘餘物將做為種植農產品時使用的堆肥。

發酵過程將使用到一台生產汽車用的機器人，以及一座已經不再使用的廠房和輸送帶。生產出的氣體首先將用於發電，以支應工廠照明的電力需求。大發汽車官員表示，最終目標希望能將這些生質氣體與市售天然氣做混合，用於鑄造鋁製品。

不過，大發官員也表示，這項應用目前仍須設法克服許多挑戰，包括如何降低成本，以及殘餘物應該如何存放。

日本 牧場 電力需求

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