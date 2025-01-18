以投資代替儲蓄！「1新制」讓日股脫胎換骨 台灣能否複製經驗？

日本小額投資免稅制度（NISA）去年上路，大舉放寬投資額度、免稅年限，推升民眾投入共同基金、股票、ETF等風險性資產的意願。今年台版TISA有望上路，高達4兆的超額儲蓄（閒置資金）能夠因此被激活，進而成為台股上漲動能嗎？

日股2024年表現亮眼，東證指數與日經225指數雙雙上漲超過17%，分別收在2784.92點與3萬9894.54點。事實上，日股脫胎換骨的亮眼成績，與東京證券交易所推動改革密切相關。

2021年起，東京證券交易所將市場進行重組簡化，提升上市公司品質；另一方面，東京證交所也要求企業加強與股東之間的對話，將股東權益放在管理的核心，提升整體的PBR（股價淨值比），擺脫過往國際間對日股「殭屍企業」的印象。在東證要求下，不少日本企業紛紛提高股利發放與股票回購，也帶動股市指數上漲。

日股續漲動能：NISA讓投資成功代替儲蓄！

除了外資熱錢積極流入，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力拚經濟、內外資齊聚等利多，成為日股續漲的動能。

最顯著的是NISA（Nippon Individual Saving Account），這是一種小額投資免課稅的優惠制度，每年一定額度內的免稅優惠，投資收益不會被扣20％稅金，用來鼓勵日本民眾以投資代替儲蓄。

2024年起，NISA帳戶每年投資金額提高至360萬日圓（約為新台幣77萬元），分為定期定額120萬日圓＋單筆投資240萬日圓，免課稅額度合計1800萬日圓（約為新台幣385萬元）。

新制NISA包括積立NISA（定期投資）以及一般NISA（成長投資），今年上半年積立NISA的總投資金額約為2.2兆日圓，95%投資於指數型商品，一般NISA總投資金額約為7.9兆日圓，43%投資在日本股票。

圖擷自遠見雜誌

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，不同於台股投資環境為「散戶市場」，自然人占集中市場總成交值比重過半，日本國人的投資仍相對保守，更傾向將錢存在銀行或買保險。隨著日本消費者物價指數自2022年衝破2%以來，日本國人也終於意識到僅靠存款領息已趕不上物價飛漲速度，因此擴大投資意願，2024上半年透過NISA進行投資的總金額累積已超過10兆日圓，就代表日本政府企圖活絡「內資活水」的努力已有成效。

張繼文分析，近年內資散戶的占比逐漸提高，從2016年的14%快速上升至2024年接近23%的水準。 這種結構性的改變，降低了外資單一主導對市場可能帶來的風險，日股的投資基礎得以更加穩固。

TISA可望問世，4兆超額儲蓄閒置資金能被活化？

隨著各界討論已久的台灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA）終於有望在今年問世，由於美國總統川普上任可望帶動美股，連動的台股有機會雨露均霑外，專家也指出，台灣TISA也能比照日本經驗，注入後續上漲的內需動能。

那麼TISA和NISA相比，有哪些相似和相異之處呢？

首先，NISA為了鼓勵國民從年輕時就投入資本市場，在股票上賺到的資本利得跟股利，除了永久免課稅，個人的總投資額度也擴大到1800萬日圓（約378萬新台幣）。

根據目前金管會規劃，TISA初期雖無新增租稅優惠，財政部將彙整各種既有金融商品的租稅優惠，並透過集保幫民眾建立個人投資帳戶，裡頭建立並彙整各種政策獎勵、手續費減免甚至是未來有可能推出的租稅優惠，透過宣導，讓民眾更願意透過TISA進行積極地財務投資，也進而導流國內高達4兆的超額儲蓄（閒置資金）。

金管會主委彭金隆不只一次強調，大部分人只知道一年有27萬元的利息所得免稅，但其實不少特定的投資標的，也有10%分離課稅。他舉例，高股息ETF的利息其實有抵稅權，也讓TISA未來更具吸引力。

台股2024年以23035.1 點作收，全年累計大漲5104.29 點、漲幅28.47%，在全球主要指數中名列第二強，只小輸漲幅28.64%的那斯達克。外界也期待，在TISA上路後，能夠借鏡日本經驗，讓台股得以「有基之彈」

當國人開始積極理財，自己的退休金自己賺之後，相對應的理財生態系也會隨之改變，有更多投信業者願意投入，發行更多元的產品，讓台灣離亞洲資產管理中心的目標更近一哩。

（本文出自2025.01.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）