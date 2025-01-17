中國言論審查初體驗！TikTok難民湧小紅書 CNN：蜜月期很短暫

隨著19日禁令大限逼近，美國「TikTok難民」開始湧入另一個中國社群媒體小紅書（國際版為RedNote）。美國有線電視新聞網（CNN）報導，小紅書最近開出令人驚訝的新職缺：英語內容審查員，以因應愈來愈多海外用戶註冊，希望滿足中國嚴格的內容審查標準的同時，也為那些不懂中文的新用戶提供良好的使用體驗。

美國藝術家羅伯茨（Heather Roberts）擁有超過3萬2千名TikTok粉絲，在小紅書開設新帳號。她表示喜歡這個中國應用程式，因為「每個人都對我們非常友好，非常親切」。她告訴CNN：「我們發現中國人與我們沒那麼不同。這真的讓我們團結在一起，是件美好的事。」

但CNN指出，對於愈來愈多的美國用戶來說，這段蜜月期很快就結束。僅僅在使用小紅書的頭幾天，一些用戶就開始對審查規則表達不滿，這些規則遠超出他們習慣的範圍。

不只是暴力內容、仇恨言論或色情遭禁止，中國的網路更以審查不斷擴大的敏感詞清單而聞名，無論這些詞是出於政治還是其他原因而被列入。

雖然審查規則由中國當局制定，但執行通常交由各平台負責。這些平台往往聘用大量的審查團隊，負責刪除違反規定的內容。由於不遵守規定可能招致罰款、停止營運，甚至被勒令關閉，所以這些平台被迫嚴格執行審查。

一位自稱「非二元性別」的美國用戶，14日發布一則詢問該平台是否歡迎同志的貼文。該用戶向CNN表示，貼文在數小時內就被刪除。隔天，這些用戶再發一篇新貼文，表示將因這項決定而退出該平台，但隨即遭遇恐同言論攻擊，指責他們試圖將自己的文化價值強加於他人。

另外一位男性用戶則抱怨他上半身的照片被禁，質問「為何不能發布我的健身和腹肌照片？」並補充說，他「在TikTok和Instagram從未遇過這樣的問題」。一名中國用戶建議他遮住乳頭，因為中國社群媒體平台普遍對裸露乳頭有一定限制，特別是在具有性暗示的情況下。

用戶也提到，有關日本動畫「我的英雄學院」貼文被平台移除。該動畫自2018年起在中國被禁，原因是其中涉及日本戰爭歷史的爭議性內容。

當被問及中國是否會加強審查海外使用者上傳的內容時，北京外交部一位發言人表示，使用社群媒體「是一種個人選擇」。