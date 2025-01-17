力拓與嘉能可傳去年曾洽談合併 可能延續礦業併購潮

澳洲礦業巨頭力拓（Rio Tinto）據傳去年曾與瑞士商品巨擘嘉能可（Glencore）洽談合併，凸顯礦商正聚焦於大型併購交易，以取得能源轉型所需的金屬，最後並未成局，但分析師認為可能延續礦業的併購熱潮。

綜合彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）報導，必和必拓（BHP）先前企圖以390億美元收購英美資源集團（Anglo American）失利，促使對手評估策略選項，力拓和嘉能可去年10月曾進行早期的合併談判，商談合併部分或所有事業，但這些討論並未達成協議。

若市值1,030億美元的力拓和市值550億美元的嘉能可合併，將是礦業史上最大規模的併購交易，並創造出規模超越必和必拓的礦業大咖，但交易將面臨諸多阻礙，例如力拓過去十年來已逐步擺脫化石燃料，完全退出煤炭事業，壯大銅礦與鋰礦業務，嘉能可則持續擴增煤炭事業，該公司從哈薩克到剛果民主共和果的資產對必和必拓的吸引力也可能較低。

分析師認為，這樁併購案對嘉能可較有利，力拓在美國掛牌的ADR於17日一度重挫3.2%，收盤跌幅收斂至1.1%，在倫敦掛牌的股價小跌0.1%，在澳洲上市的股價也跌0.9%。這並非必和必拓和嘉能可首度考慮合併，力拓2014年曾拒絕嘉能可的併購提案。

巴克萊銀行指出，這樁潛在交易雖能帶來益處，但力拓董事會的結論不太可能大副改變，而且雙方都缺乏能以現金收購彼此的能力，因此不會成局，而且雖然雙方都有世界級資產，彼此工業資產的重複度不高，綜效可能只有行銷和撙節成本，還有反托辣斯與冶金煤事業等重大風險。

CreditSights也說，力拓和嘉能可的文化差異很大，力拓以保守且聚焦穩定聞名，嘉能可則是積極衝刺，但這樁併購傳聞能會對大型礦業交易造成更廣泛的影響，可能重燃必和必拓與英美資源之間的交易。RBC資本市場認為，去年起的併購交易潮無疑將再度進入如火如荼階段。