彭博：中國駭客攻擊美國財政部 駭入財長葉倫電腦
彭博今天引述兩名知情人士說法報導，美國財政部長葉倫（JanetYellen）的電腦遭駭，非機密檔案遭存取，這是中國國家資助的駭客對美國財政部廣泛攻擊的一部分。
路透社今天引述彭博（Bloomberg News）報導，葉倫的兩名副手、財政部副部長艾迪耶摩（WallyAdeyemo）與代理次長史密斯（Brad Smith）的電腦也遭入侵。
根據彭博，駭客存取葉倫電腦內的近50個檔案。
美國財政部沒有立即回覆路透社的置評請求。
根據美國財政部官員，財政部稱這次遭駭是「重大事件」，發生在去年12月，當時中國國家資助的駭客入侵第3方網路安全服務提供商BeyondTrust，從而突破財政部的電腦安全護欄。
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