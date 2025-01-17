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Z世代今年最想投資哪類資產？調查結果意外是這類…

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐約證券交易所。 美聯社
美國紐約證券交易所。 美聯社

傳統而言，各界都認為年輕投資人的投資組合可以承擔更多風險，因為未來能有更多時間可挺過市場波動，追求長期成長，但最近一項的研究發現，Z世代今年的投資布局意外保守，重點放在低風險資產

網路券商eToro和調研公司Opinium，調查12國1萬名散戶投資人，其中1,000人住在美國。問卷中有一題詢問受訪者2025年投資布局，選項包括成長型股票、現金資產、高收益債券、配息股票、加密幣資產等，受訪者可複選所有準備投資的選項。

結果顯示，年齡介於18-27歲的Z世代，想把錢放在現金資產或儲蓄帳戶的比率，為所有年齡層世代裡最高，達到39%，想布局成長類股的比率為27%，想投入加密貨幣資產的比率為21%，都低於28-43歲的千禧世代和44-59歲的X世代。相較下，嬰兒潮世代（60-78歲）受訪者中，資金要放現金資產的比率只有13%。

想布局高收益債券的Z世代受訪者比率則為36%，是各世代最高。在問卷的選項中，今年最不受Z世代歡迎的資產為配息股票，只有9%的受訪者準備買有派發股利的股票。

eToro美國投資分析師肯威爾說，「我最意外的是，最年輕的一群人普遍保守」，這個年齡族群通常會追逐風險，而且在市況良好時，也通常會完全擁抱動物本能。這項調查執行的時間在去年11月底，當時美國股市正接近歷史高點。

肯威爾根據問券結果所建立的理論是，年輕投資人在經歷兩年的美股大好時代後，可能先選擇將部分資金落袋為安，並且買進固定收益或現金資產，先鎖住報酬。他也說，Z世代也逐漸進入要開始為人生重大支出進行儲蓄的年紀，例如買車、買房或結婚。Z世代也可能撥出更多資金作為緊急資金。

在受訪個人的投資資歷中，52%的Z世代投資經驗為兩年以下。eToro的數據也顯示，Z世代投資人最容易因為外在事件改變而投資策略，像是選舉、利率改變等。肯威爾認為，半數Z世代投資人是在最近的牛市裡學習投資，而這群年輕人會想嘗試新事物或不同投資方式也很合理。

較年長世代的投資布局較不令人意外。千禧世代對成長類股和加密貨幣資產最有興趣，X世代對各資產類型的興趣大致平均分布，嬰兒潮世代也大致平均分布，但對加密貨幣資產的興趣最低。最年長的沈默世代（79歲以上）最愛配息股票。

嬰兒潮 投資人 資產

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