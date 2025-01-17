分析師看淡AMD資料中心GPU營收 對下半年的MI350寄予厚望

Wolfe研究公司分析師卡索（Chris Caso）警告，超微（AMD）的資料中心繪圖處理器（GPU）競爭優勢可能正在減弱，並調降超微本季的營收與獲利預期。

卡索指出，超微的資料中心人工智慧（AI）GPU營收「正低於預期」，因而調降超微本季的營收預測至66億美元，低於先前預估的70.4億美元，每股盈餘（EPS）預測也從0.95美元降至0.8美元。他也調降超微的投資評等，從「買進」降至「符合大盤」。

Wolfe研究還調降對超微今年全年的營收和EPS預期，營收預估調降7.4%至299億美元，EPS預測下修16.5%到4.19美元。卡索說，超微面臨的其他挑戰還包括個人電腦（PC）市場本季向來為淡季，以及遊戲營收依然疲軟。

不過，也有一些利多，卡索認為超微即將上市的MI350晶片在下半年推出，應能成為觸動股價上漲的因素，MI350的重新設計與升級幅度，將「遠超過」目前最新的MI325。

他也說，戴爾最近宣布將首度在企業客戶電腦採用超微的處理器，「可能代表未來在客戶能搶得更多市占」。戴爾先前只把超微的晶片用於消費者PC。

高盛最近已調降超微的投資評等，從「買進」降至「中立」，理由是在競爭加劇之際，資料中心GPU溫和成長，滙豐（HSBC）分析師團隊也將超微的投資評等從「買進」降到「減持」，因為擔心該股在跌了三個月之後，還會進一步下滑。