快訊

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

專訪／兩周琢磨千字文還原12強奪冠感動 張奕測3次MBTI「我是E人」

獨／新春手機優惠最高折2萬5！iPhone 16 5G專案價免萬元 再送獨家神祕小禮

分析師看淡AMD資料中心GPU營收 對下半年的MI350寄予厚望

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Wolfe研究公司分析師卡索（Chris Caso）警告，超微（AMD）的資料中心GPU競爭優勢可能正在減弱。美聯社
Wolfe研究公司分析師卡索（Chris Caso）警告，超微（AMD）的資料中心GPU競爭優勢可能正在減弱。美聯社

Wolfe研究公司分析師卡索（Chris Caso）警告，超微（AMD）的資料中心繪圖處理器（GPU）競爭優勢可能正在減弱，並調降超微本季的營收與獲利預期。

卡索指出，超微的資料中心人工智慧（AI）GPU營收「正低於預期」，因而調降超微本季的營收預測至66億美元，低於先前預估的70.4億美元，每股盈餘（EPS）預測也從0.95美元降至0.8美元。他也調降超微的投資評等，從「買進」降至「符合大盤」。

Wolfe研究還調降對超微今年全年的營收和EPS預期，營收預估調降7.4%至299億美元，EPS預測下修16.5%到4.19美元。卡索說，超微面臨的其他挑戰還包括個人電腦（PC）市場本季向來為淡季，以及遊戲營收依然疲軟。

不過，也有一些利多，卡索認為超微即將上市的MI350晶片在下半年推出，應能成為觸動股價上漲的因素，MI350的重新設計與升級幅度，將「遠超過」目前最新的MI325。

他也說，戴爾最近宣布將首度在企業客戶電腦採用超微的處理器，「可能代表未來在客戶能搶得更多市占」。戴爾先前只把超微的晶片用於消費者PC。

高盛最近已調降超微的投資評等，從「買進」降至「中立」，理由是在競爭加劇之際，資料中心GPU溫和成長，滙豐（HSBC）分析師團隊也將超微的投資評等從「買進」降到「減持」，因為擔心該股在跌了三個月之後，還會進一步下滑。

分析師 大盤 客戶

延伸閱讀

陸國產GPU獨角獸集體衝刺IPO 上海沐曦啟動A股上市輔導

緯創自結去年全年每股賺6.11元 積極布局AI伺服器

慧與奪 AI 單 帶旺鴻海、英業達

最後一次起動鍋爐巡弋 海軍蘭陽艦駛抵高雄準備除役

相關新聞

SpaceX發射星艦太空船失敗解體！多架航班改道閃碎片 馬斯克1句話自嘲

太空探索科技公司（SpaceX）16日進行星艦（Starship）火箭第7次試飛，未料發射8.5分鐘後即發生故障失聯，迫...

Z世代今年最想投資哪類資產？調查結果意外是這類…

傳統而言，各界都認為年輕投資人的投資組合可以承擔更多風險，因為未來能有更多時間可挺過市場波動，追求長期成長，但最近一項的...

分析師看淡AMD資料中心GPU營收 對下半年的MI350寄予厚望

Wolfe研究公司分析師卡索（Chris Caso）警告，超微（AMD）的資料中心繪圖處理器（GPU）競爭優勢可能正在減...

三井住友嘗試半導體業融資新方法：以晶片製造設備為抵押提供貸款

三井住友金融集團（SMBC）表示，已推出以半導體製造設備為擔保的新形態貸款，以幫助滿足日本半導體產業的融資需求，並已在去...

美劍指中國造船業 USTR調查認定不公平補貼 為加徵關稅鋪路

美國政府的一項調查做出結論，認定中國大陸的補貼不公平地有利本國的造船業，傷害美國競爭同業。這一決定可能為美國加徵關稅鋪路...

美準財長貝森特任命聽證會談了什麼？六大經濟議題一次看

美國財政部長提名人貝森特周四（16日）出席參議院的財長任命聽證會，談到聯準會應該保持獨立、美元必須維持全球準備貨幣地位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。