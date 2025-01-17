快訊

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

專訪／兩周琢磨千字文還原12強奪冠感動 張奕測3次MBTI「我是E人」

獨／新春手機優惠最高折2萬5！iPhone 16 5G專案價免萬元 再送獨家神祕小禮

三井住友嘗試半導體業融資新方法：以晶片製造設備為抵押提供貸款

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
三井住友金融集團（SMBC）表示，已推出以半導體製造設備為擔保的新形態貸款，去年9月已應用於提供給鎧俠的貸款。路透
三井住友金融集團（SMBC）表示，已推出以半導體製造設備為擔保的新形態貸款，去年9月已應用於提供給鎧俠的貸款。路透

三井住友金融集團（SMBC）表示，已推出以半導體製造設備為擔保的新形態貸款，以幫助滿足日本半導體產業的融資需求，並已在去年9月與日本記憶體晶片大廠鎧俠（Kioxia）簽署的貸款協議中，首次應用。

路透報導，三井住友的金融與租賃公司子公司SMFL Mirai合夥公司，利用在二手半導體製造設備買賣業務所累積的評估技術，與美國Gordon兄弟公司的日本部門合作，由Gordon兄弟估算設備價值，SMFL Mirai負責在貸款期間監控設備價值。

三井住友在去年9月與其他銀行業者提供鎧俠1,200億日圓的信用額度協議中，首次使用這種方法，也正考慮為威騰（Western Digital）與Rapidus提出這種融資提案。三井住友表示，透過這種方法，獲得貸款的企業能以設備價值擴大採購能力。

日本政府估算，未來十年產官界需要投資超過50兆日圓（3,220億美元），以推動半導體與人工智慧（AI）產業，但由於晶片製造商的獲利易受景氣循環影響，銀行業者提供高額貸款的意願有時不高，以製造設備作為抵押的融資方案，也受到難以保證擔保品價值的阻礙，因為半導體設備的價值也會因為供需而劇烈波動。

不過，頂級的微影設備每台要價上億美元，二手的沉積設備也顯然能保留多數價值，以這些資產為擔保品，能讓銀行以更低的利率提供更高額的貸款。

兄弟 半導體 日本

延伸閱讀

MLB／大谷翔平50-50紀念球 台灣企業擬轉售回日本

魏哲家：變美積電 門都沒有…強調美國製造欠缺成本優勢

美晶片黑名單新增25家陸企 DRAM限制也更嚴

美管制出口 陸反制 劍指成熟晶片

相關新聞

SpaceX發射星艦太空船失敗解體！多架航班改道閃碎片 馬斯克1句話自嘲

太空探索科技公司（SpaceX）16日進行星艦（Starship）火箭第7次試飛，未料發射8.5分鐘後即發生故障失聯，迫...

Z世代今年最想投資哪類資產？調查結果意外是這類…

傳統而言，各界都認為年輕投資人的投資組合可以承擔更多風險，因為未來能有更多時間可挺過市場波動，追求長期成長，但最近一項的...

分析師看淡AMD資料中心GPU營收 對下半年的MI350寄予厚望

Wolfe研究公司分析師卡索（Chris Caso）警告，超微（AMD）的資料中心繪圖處理器（GPU）競爭優勢可能正在減...

三井住友嘗試半導體業融資新方法：以晶片製造設備為抵押提供貸款

三井住友金融集團（SMBC）表示，已推出以半導體製造設備為擔保的新形態貸款，以幫助滿足日本半導體產業的融資需求，並已在去...

美劍指中國造船業 USTR調查認定不公平補貼 為加徵關稅鋪路

美國政府的一項調查做出結論，認定中國大陸的補貼不公平地有利本國的造船業，傷害美國競爭同業。這一決定可能為美國加徵關稅鋪路...

美準財長貝森特任命聽證會談了什麼？六大經濟議題一次看

美國財政部長提名人貝森特周四（16日）出席參議院的財長任命聽證會，談到聯準會應該保持獨立、美元必須維持全球準備貨幣地位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。