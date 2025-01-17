美準財長貝森特任命聽證會談了什麼？六大經濟議題一次看

美國財政部長提名人貝森特周四（16日）出席參議院的財長任命聽證會，談到聯準會應該保持獨立、美元必須維持全球準備貨幣地位，還強調迫切需要延長川普在2017年實施的個人減稅政策。此外，貝森特批評起中國時也毫不留情，也說準備好對俄羅斯石油業實施更嚴厲制裁。

貝森特在演講中表示，促進成長的稅收、投資、貿易和能源政策將迎來繁榮的「新經濟黃金時代」。儘管一些經濟學家認為，川普徵收關稅、減稅和遏制移民的計畫將導致通膨，但貝森特不同意，理由是川普包括增加能源生產在內的計畫，將在提高薪資的同時，將通膨率降至聯準會設定的2%目標。

以下是貝森特談話的重點整理：

一、對中國持批評態度

貝森特在聽證會上形容中國是「全世界史上最不平衡、失衡的經濟體」，正透過出口來擺脫「嚴重的衰退／蕭條」，而美國不能允許中國廉價商品充斥美國或世界市場。他也說，中國正利用貿易順差的資金來支撐其軍事機器，他還將美國勞工減少歸咎於「中國衝擊」。貝森特也指責中國沒有兌現農產品採購承諾，他將向北京施壓恢復採購。

二、支持川普徵收高額關稅計畫

貝森特說，川普的關稅計畫將打擊不公平貿易行為、增加收入並增加美國的談判籌碼，包括在非貿易問題上的籌碼。貝森特也淡化關稅對通膨的影響，他說，中國為了維持自己的出口市占率，會繼續降低價格。

三、強調須延長川普2017年的個人減稅政策

貝森特說，如果讓川普2017年的個人減稅政策在今年年底到期，將導致4兆美元的增稅，這可能會壓垮美國經濟。他表示：「如果我們不續簽和延期，那麼我們將面臨經濟災難…我們將看到中產階級的稅收大幅增加。」

四、支持聯準會獨立性，強調美元地位

市場一直在尋找跡象，觀察川普是否會試圖對聯準會施加控制。對於這項議題，貝森特表示他堅定支持聯準會貨幣政策獨立性，並補充說川普仍會表達他的觀點。他說：「我認為在貨幣政策決定上，聯邦公開市場委員會應該是獨立的。」

儘管川普長期以來一直抱怨強勢美元損害美國出口，但貝森特表示：「很重要的是，我們必須確保美元仍然是世界準備貨幣。」他也拒絕聯準會建立央行數位貨幣的想法，並表示美元的廣泛使用和安全性使得這一點沒有必要。他表示，他對創建美國主權財富基金的想法持開放態度，但美國須先控制短期赤字成長。

五、強調削減支出、解決預算赤字的重要

貝森特矢言，在他監督下，美國公債不會出現債務違約。當被問及國會是否應該放棄聯邦債務上限時，貝森特表示，如果川普要求這樣做，他將與國會合作實現這一目標。

貝森特引用1930年代大蕭條、二戰以及近期的新冠疫情為例表示，高債務水準代表著大幅舉債因應危機的能力下降。貝森特說：「財政部以及整個政府和國會利用其借貸能力來拯救聯邦、拯救世界和美國人民。就目前情況而言，我們很難再做同樣的事。」

他強調解決預算赤字的重要性，表示美國必須透過調整國內非必要支出來「恢復財政秩序」，他指出，剔除社會保障和聯邦醫療保險等福利，美國的非必要支出「在過去四年驚人增加了40%」。

六、緊縮俄羅斯石油制裁

貝森特表示，美國對俄羅斯石油業的制裁太弱，部分原因是拜登政府在限制美國石油產量的同時過度擔心油價上漲。他表示，美國石油產量增加，將有助於對俄羅斯石油巨擘實施更嚴厲的制裁。

他說：「如果川普總統要求這做為結束烏克蘭戰爭策略的一環，我將100%同意加大制裁力道，尤其是針對俄羅斯石油巨擘的制裁，達到讓俄羅斯坐到談判桌前的程度。」