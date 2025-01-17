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世銀預估今年全球經濟成長持平 模擬川普關稅對成長的衝擊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
世界銀行（World Bank）16日預估，今、明兩年全球經濟成長率將持平為2.7%。路透
世界銀行（World Bank）16日預估，今、明兩年全球經濟成長率將持平為2.7%。路透

世界銀行（World Bank）16日預估，今、明兩年全球經濟成長率都將持平為2.7%，同列2019年來最低（不計新冠疫情期間），低迷的成長率可能不足以促成經濟的持續發展，並警告美國候任總統川普揚言實施的貿易關稅措施，會衝擊世界經濟。

世銀16日發布半年一度的「全球經濟展望」（GEP）報告，預估2025年經濟將成長2.7%，與2024年相同，2026年也將擴張2.7%，為連續第四年維持相同的成長率。

報告指出，全球經濟似乎處於孩足以促成經濟持續發展的低迷成長率，且可能面臨更多逆風，包括政策不確定性升高、不利的貿易政策轉向、地緣政治緊張、通膨居高不下，以及氣候相關的天災。世銀經濟學家寇瑟（Ayhan Kose）表示，世界經濟的較長期前景為本世紀初以來最疲弱。

世銀上調今年美國經濟成長率預測至2.3%，高於前估的1.8%，中國大陸經濟成長率預估也從4.1%調高至4.5%，歐元區下修0.4個百分點至1%，日本上修0.2個百分點至1.2%，印度仍以6.7%的預期擴張幅度穩居全球成長最快的主要經濟體。

世銀預期，在企業預期關稅將提高而搶先拉貨的帶動下，2025年全球貿易量將成長3.1%，高於2024年的2.7%，但較之前預估值降0.3個百分點，2026年全球貿易量成長率預估也調降0.2個百分點到3.2%。

報告指出，貿易政策不確定性和貿易管制措施依然居高不下，2024年全球新實施的貿易管制政策比2010-2019年平均值高出四倍，也逼近2023年的歷史新高水準。其他憂慮包括利率維持更高更久，和政策不確定性提高抑制企業信心與投資。

寇瑟說，主要經濟體之間的貿易緊張升高，為該機構對今年全球經濟的最大憂慮之一。世銀預期，將近三分之二的國家今年貿易成長率將低於2010-2019年的平均值。

川普關稅威脅全球

世銀的模擬顯示，美國2025年若對所有貿易夥伴加徵10個百分點的關稅稅率，在其他國家沒有報復下，今年全球經濟成長率預期將下降0.2個百分點至2.5%，新興市場與開發中經濟體今年的成長率也將減弱0.1個百分點至4%，若其他貿易夥伴實施等比例的報復性關稅，全球經濟成長率將下滑0.3個百分點到2.4%，新興市場與開發中經濟體也將減少0.2個百分點到3.9%。

但世銀認為，開發中經濟體能採取更多措施，以緩和關稅增加和先進經濟體企業投資放緩所帶來的衝擊，其中一個因應方式是彼此降低關稅和其他貿易壁壘。寇瑟說，新興市場和開發中經濟體應繼續尋求建立戰略貿易和投資夥伴關係。開發中國家也能藉由強化國內交通網以促進貿易，從而降低把製造品、農產品及礦產運往港口的成本。

針對東亞與太平洋地區，世銀上修今年經濟成長率預估0.4個百分點到4.6%，但警告風險傾向下行，集中在不利的全球貿易政策轉變、及中國大陸成長弱於預期的溢出效應。報告指出，近年瞄準東亞與太平洋經濟體的貿易政策管制已增加，包括對中國大陸電動車、鋼鐵及紡織品等各項產品進口限制。

此外，美國勞動市場降溫速度快於預期、與消費成長減緩，也可能抑制東亞與太平洋的出口需求，對就業、家庭消費及投資等面相造成不利影響。但若全球通膨減緩速度加快，有望允許一些央行加速寬鬆貨幣政策，支撐需求與信心。

世銀 成長率

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