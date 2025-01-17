Switch 2 沒驚喜 任天堂股價今早重挫逾6%

任天堂股價今（17）日在東京股市早盤重挫逾6%，是三個多月來最大跌幅，因為昨日釋出一支兩分鐘影片，預告4月2日發表Switch新一代遊戲機Switch 2，內容欠缺驚喜。

根據Switch 2預告短片，新機的概念和設計，都與現行的Switch相似。任天堂表示，更多細節會在4月2日的發表會上公布。

東洋證券資深分析師安田秀樹說，「任天堂股價下跌是因為亮相的 Switch 2，完全與網路上洩漏出來的相符，缺乏任何驚喜」，「不過我預期，一旦投資人把焦點移到4月2日發表會上宣布的開賣日期和價格，股價會再漲回來」。

任天堂表示，將在5月31日和6月1日於全球舉辦多個Switch 2上市活動，讓玩家試玩。Sanford C. Bernstein分析師Robin Zhu因而推估，Switch 2的上市日期應該會是在6月。

遊戲開發商一直期待任天堂新的平台能為缺乏生氣的遊戲業注入新活力。尤其家用主機正面臨到日益受歡迎的電腦遊戲競爭，生態系裡一些項目被砍，資遣員工。許多遊戲發行商已在安排將其最賣座的遊戲登陸新的Switch平台，盼能贏回玩家。

任天堂去年11月說，新一代遊戲機將支援該公司的線上遊戲服務，並且向下相容目前的Switch遊戲。但現在任天堂示警，可能有些遊戲沒有辦法在新的硬體上玩。

消費者也一直引頸期盼著任天堂發表Switch的繼任產品。任天堂的競爭對手Sony和微軟，陸續推出效能更強大、更符合現代規格的新機。

Switch到目前為止，售出超過1.46億台，但這台接近八年的遊戲主機，銷售動能逐漸走弱，迫使得任天堂下調全年獲利與銷售預期，上季獲利已連續第五季減少。

初期銷售動能將是遊戲機在整個產品壽命周期是否受歡迎的一大指標。2020年Sony PlayStation 5，微軟Xbox、X系列、S系列上市時碰到晶片短缺，需求衰弱，也傷到軟體銷售。