土耳其去年起對中國產汽車全面加徵40%關稅 中方：啟動WTO訴訟程序

據大陸商務部網站，商務部發言人表示，土耳其多次對自中國進口的電動車和其他車輛採取加徵關稅等限制措施，違反世貿組織規則，中方已於2025年1月16日向世貿組織提出設立專家小組請求。下一步，中方將依照世貿組織規則，推動訴訟程序。

土耳其政府在2023年3月，宣布對從中國進口的電動車額外徵收40%的附加關稅，使關稅總額提高至50%。 而到2024年6月8日，土耳其又宣布將該政策從電動車擴大到所有中國進口汽車，並包含汽車配件，關稅不足7000美元的則按照7000美元標準收取，從去年7月8日起開始實施。

商務部發言人以答記者問形式發表看法，記者問到，據悉，中國就土耳其電動車和其他車輛進口限制措施向世貿組織提出設立專家小組請求。請介紹具體情況？

發言人即回答表示，2023年以來，土耳其多次對自中國進口的電動車和其他車輛採取加徵關稅、設置進口許可證等限制措施，違反世貿組織規則，破壞中土經貿關係。 2024年10月8日，中方將土耳其相關措施訴諸世貿組織爭端解決機制。

他說，在與土方磋商未果的情況下，中方於2025年1月16日向世貿組織提出設立專家小組請求。下一步，中方將依照世貿組織規則，推動訴訟程序，維護國內產業的合法權益。