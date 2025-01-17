iPhone在陸市占下滑 蘋果股價單日大跌4%

蘋果公司（Apple）股價周四（16日）收盤大跌4%，是去年8月5日以來單日表現最差的一天，因為多份報告都說蘋果在中國大陸的銷售失色。

蘋果股價現在已由去年12月的最近高點，下滑12%，今年迄今，是美股科技七雄中，股價表現最差的股票。

市場調研公司Canalys周四發表的報告指出，2024年中國大陸智慧手機銷售成績，蘋果已經掉到第三，排在vivo、華為這兩家中國自家品牌之後。蘋果股價應聲走低。Canalys說，中國大陸去年智慧手機共銷售2.84億支，蘋果市占15%，年化跌幅17%。反觀vivo、華為，看到強勁成長。

台積電法說會又帶來另一個利空。台積電做為蘋果關鍵供應商，周四估計今年第1季智慧手機銷售會有近6%的下滑。台積電還表示，AI晶片在去年第4季已經取代智慧手機晶片，占一半以上營收。

知名的蘋果供應鏈分析師郭明錤則是在本周一提到，他預期iPhone今年上半年的出貨將年減6%，銷售下滑將大多數在第2季發生。郭明錤相信蘋果的人工智慧系統Apple Intelligence還不能在中國大陸使用，無法刺激iPhone需求。他寫道：「沒有證據支持Apple Intelligence有能力嘉惠硬體換機周期，或是服務業務。」

蘋果預定30日發布上季財報。