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油價跌1% 葉門叛軍料停止攻擊紅海船隻 金價觸一個月高點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周四（16日）收低，從五個月高點回落，葉門青年運動組織（又譯胡塞組織）預料將停止襲擊行經紅海的船隻，投資人也權衡強勁的美國零售銷售數據；黃金升至一個月高點，此前美國通膨意外降溫提振聯準會今年的降息預期。

油價下跌1%

布蘭特原油3月期貨收跌74美分，跌幅0.9%，結算價報每桶81.29美元，此前一個交易日上漲2.6%，觸及7月26日以來最高。

美國西德州原油2月期貨收跌1.36美元，跌幅1.7%，結算價報每桶78.68美元，盤中稍早一度下跌超過2美元。，此前在周三上漲3.3%，觸及7月19日以來最高。

海事安全官員表示，在以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯達成加薩停火協議後，他們預期胡塞武裝組織將宣布停止對行經紅海船隻的襲擊。

Again Capital 的合夥人John Kilduff表示：「有關胡塞武裝的發展和加薩的停火有助於該地區更加平靜，從油價中減去一些安全溢價。這一切都與石油流動有關。」

但投資者仍持謹慎態度，胡塞武裝領導人表示，該組織將監督停火協議的執行情況，如果協議遭到破壞，將繼續襲擊船隻或以色列。

稍早數據顯示，美國12月零售銷售增長，家庭購買了汽車和一系列其他商品，暗示經濟需求強勁。

投資人認為這份報告進一步強化了聯準會對今年降息的謹慎態度，美國原油期貨應聲擴大跌幅。

金價上漲　觸及一個多月高點

金價周四升至一個多月高點，因最新的美國經濟數據進一步壓低美債殖利率，強化聯準會今年降息預期。

現貨金價上漲0.67%至每英兩2,714.31美元，是12月12日以來。2024年10月31日，金價創下2,790.15美元的歷史新高。

美國黃金期貨收高1.2%，報2,750.90美元。

美國勞工部周四表示，上周初請失業金人數經季節性調整後增至21.7萬人。路透的一項調查預測，首次申請失業救濟人數為21萬人。

Allegiance Gold公司運營長Alex Ebkarian表示：「初請失業金人數超過預期，因此這預示著勞動力市場有所減弱。我們還看到美國公債殖利率下降，因此我們看到黃金的吸引力重新增強。」

現貨白銀漲0.5%，至每英兩30.80美元；白金上漲0.4%，至934.20美元；鈀金跌2.1%，至940.60美元。

美國 金價 黃金

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