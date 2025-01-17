C919將飛出陸國境？ 越南政府：考慮取消監管障礙允商飛飛機在越南運營

大陸觀察者網報導，據越南通訊社，1月15日，越南政府表示，將考慮取消監管障礙，允許中國商飛公司生產的飛機在該國運營。而路透社稱，商飛正尋求與西方領先飛機製造商空中巴士和波音公司競爭，擴大其在國際市場的份額。航空公司在營運任何機型前，須獲得國家航空監管機構的批准。

報導稱，當天，越南政府副總理陳紅河在河內會見了商飛公司董事譚萬庚。陳紅河高度評價中國商飛在生產經營活動中所取得的成就，以及該公司與越捷（VietJet）等越南航空的合作意願。

陳紅河認為，在初始階段，中國商飛和越捷可研究透過一家使用商飛飛機的中國航空公司合作，在越捷營運的部分航線上進行試飛。

陳紅河要求越南交通部主持，有關部門配合，核查相關法律規定，依實際情況提出修改意見，消除中國商飛飛機在越南運作的障礙。

譚萬庚介紹了中國商飛在中國投入營運的C909、C919、C929等部分商用機型的情況。譚萬庚稱，越南航空業是區域航空業的驅動力，希望與越南夥伴加強合作，進一步落實兩國高層領導所達成的共識與協議。

路透社稱，中國商飛公司一直將越南視為潛在市場。去年2月，商飛在廣寧省雲屯縣雲屯國際機場舉辦商用客機展覽及飛行展示活動，向越南介紹了C919和ARJ21兩架飛機。

越通社報導稱，去年11月6日，越南政府總理范明政在雲南省昆明市同中國航空服務和農業等領域的領先企業領導人舉行工作會議，其中包括商飛公司副總經理魏應彪。

魏應彪表示，中國商飛正在重點生產C919、ARJ21等飛機，為世界眾多合作夥伴提供配套服務。魏應彪稱，越南是一個巨大的、有潛力的市場，商飛正在與越南最大的私營航空公司越捷航空進行深入探討，以將商飛的飛機投入越南運營，促進商飛與越捷航空的合作成為新模式，成為兩國交通領域合作新亮點。

范明政歡迎中國商飛與越南企業加強合作，特別是在研究和評估飛機方面，以便能夠為越南選擇合適的飛機並進行有效的飛行活動。他建議商飛繼續發展與越南航空企業的合作關係，支持越南發展科學技術、開發外空，服務國家發展。

此外，越南航空執行長黎紅河在去年11月表示，如果C919獲得認證，會考慮訂購。去年12月，越捷航空簽署了一份租賃合同，從2025年開始租賃兩架中國商飛的C909飛機。