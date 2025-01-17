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台積電ADR大漲近4% 聯電跌逾2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（16日）收盤漲跌互見，受台積電法說會報喜、今年資本支出將增加的消息帶動， 台積電ADR收盤大漲3.86%，報每股214.79美元，換算並折合台幣後為每股1,414.31元，較台北交易股票溢價率為27.99%。

道瓊工業指數16日收盤下跌68.42點，跌幅0.16%，至43,153.13點；標普500指數下跌12.57點，跌幅0.21%，報5,937.34點；那斯達克指數跌172.94點，跌幅0.89%，至19,338.29點。

費城半導體指數上漲0.18%至5,162.96點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 173.01 +1.25 165.00 4.85

中華電 CHT 123.92 +0.67 124.00 -0.06

台積電 TSM 1,414.31 +3.86 1,105.00 27.99

聯電 UMC 40.89 -2.20 41.55 -1.59

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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