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美股收盤／標普500多空拉鋸後轉跌 蘋果重挫4%拖累那指

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美國股市周四（16日）在歷經盤中拉鋸後下跌，前一交易日的跳漲走勢暫歇，儘管美國兩大銀行公布了穩健的財報，但投資人權衡經濟數據，以確定聯準會的降息路徑。蘋果公司股價重挫4%，受iPhone在中國大陸數據失色影響，拖累大盤走低。

道瓊工業指數16日收盤下跌68.42點，跌幅0.16%，至43,153.13點；標普500指數下跌12.57點，跌幅0.21%，報5,937.34點；那斯達克指數跌172.94點，跌幅0.89%，至19,338.29點。

費城半導體指數上漲0.18%至5,162.96點。在台積電設定的資本支出目標遠高於分析師預期後，科林研發和應用材料等晶片工具製造商的股價攀升。台積電ADR勁揚3.86%至214.79美元。

不過，大型科技股表現不佳，蘋果股價重挫4%，是去年8月5日來最糟單日跌幅，研究公司Canalys的數據顯示，蘋果在2024年被競爭對手Vivo和華為超越，不再是中國最大的智慧手機品牌。其他大型股方面，特斯拉重挫超過3%，輝達大跌近2%，Alphabet跌約1%。

醫療保險公司聯合健康公布第4季營收低於預期後，股價重挫6%，嚴重拖累道瓊指數 。

周四股市在小幅上漲和下跌之間搖擺不定，因為周四的經濟數據顯示消費者支出依然強勁，而勞動力市場也根基穩固，這讓聯準會在今年有維持緩慢降息步調的空間。

Pitcairn公司首席全球策略師 Rick Pitcairn說，美國通膨數據讓「昨天市場總算鬆了一口氣。1月的情況還不確定，但至少現在處於更有利的位置，可以看看最終會怎樣，我們還可以再看看更多的數據和獲利情況，看看結果究竟如何」。

「銀行的獲利狀況一直不錯，而銀行的獲利情況具有風向標意義。由於殖利率曲線趨陡，銀行的獲利表現強勁，它們展望未來，沒有下調業績預期。市場因此獲得了一些鼓舞。」

摩根士丹利股價上漲4.03%，此前該銀行表示，在交易浪潮的推動下，第4季獲利增加，而美國銀行股價下跌0.98%，這家美國第二大銀行預期2025年利息收入將增加。

投資人還聚焦聯準會理事沃勒的談話，他表示，由於通膨可能繼續放緩，聯準會可能會比預期更早、更快地降息，這有助於推動公債殖利率走低。

10年期公債殖利率尾盤下跌3.8個基點至4.615%，利率期貨定價顯示聯準會在5月會議上降息至少25個基點的可能性增加了。

美國大選後股市上漲，但目前走勢艱難，標普500指數在此前五周中有四周下跌。強勁的經濟、持續的通膨以及聯準會決策官員的言論加劇了市場對聯準會降息力度不及此前預期的擔憂。

候任總統川普將於周一上任，人們對其可能徵收關稅的擔憂揮之不去，關稅將進一步刺激通膨。

川普提名的財政部長貝森特表示，美元應繼續作為世界準備貨幣，聯準會應保持獨立，他已準備好對俄羅斯石油部門實施更嚴厲的制裁，同時警告說，如果川普2017年的減稅政策在今年年底到期，將會帶來一場「經濟災難」。

指數 美國大選 聯準會

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