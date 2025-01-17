英國石油將裁員5% 削減成本

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
英國石油將裁員5%，以削減成本。 路透
英國石油將裁員5%，以削減成本。 路透

英國石油（BP） 16日表示，將裁減全球逾5%員工，路透報導，今年將有約4,700位員工以及3,000位約聘人員丟掉飯碗。這是執行長奧辛克洛斯（Murray Auchincloss）減少成本、重建投資人信心等努力的一環。16日該公司股價盤中上漲1.86%。

奧辛克洛斯去年表示，到2026年底前他將削減至少20億美元的成本，以提振獲利並減輕投資人對於能源轉型策略的擔憂。他2024年1月獲真除為執行長。

該公司檢討所有部門的情況後才會裁員。該公司約有九萬員工，確切的細節目前還不清楚。

奧辛克洛斯說：「今年、明年及之後，我們要做的事比我們需要做的還多，但我們將BP定位為一家更簡單、更聚焦的高價值公司之後，我們已大有進步」。

為降低對再生能源的曝險，BP與日本電力公司捷熱能源（JERA）上個月同意，將合資成立一家大型的跨國離岸風力發電公司。

奧辛克洛斯將在2月26日的投資人日發表他的新策略。

再生能源 投資人 日本

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